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۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۳۷

سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی بیان کرد:

سابقه دیرینه دارالقرآن الکریم حرم رضوی در زمینه ترویج قرآن کریم

سابقه دیرینه دارالقرآن الکریم حرم رضوی در زمینه ترویج قرآن کریم

سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی از فعالیت‌های گسترده این مجموعه در زمینه آموزش، تلاوت، تفسیر و هنرهای قرآنی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقومی، سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی، گفت: دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی به عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز ترویج و انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) در ایران، در سال‌های اخیر با گسترش فعالیت‌های خود در بخش‌های آموزش، محافل، تفسیر، هنر و ارتقای مبلغین قرآنی، گام‌های بلندی در مسیر تعالی و نشر فرهنگ قرآنی برداشته است.

وی ضمن تشریح فعالیت‌های این مجموعه، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی با سابقه‌ای دیرینه در زمینه ترویج قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) فعالیت می‌کند و در سال اخیر با مصوبه آستان قدس رضوی، به عنوان اداره دارالقرآن کریم شناخته می‌شود.

سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی بیان داشت: بخش آموزش دارالقرآن الکریم با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های متنوع در سطوح مختلف، به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی آموزش‌های قرآنی ارائه می‌دهد. از جمله این دوره‌ها می‌توان به آموزش قرائت نماز، تصحیح تلاوت، روخوانی، روانخوانی، تجوید، ترتیل، صوت و لحن و حفظ اشاره کرد.
محافل انس با قرآن

وی یادآور شد: ترتیل‌خوانی قرآن کریم در طول روز، هفته و سال در حرم مطهر رضوی از جمله برنامه‌های ثابت دارالقرآن است. محافل انس با قرآن نیز با عنوان کرسی تلاوت رضوی هر روز برای خانم‌ها و آقایان در رواق امام و رواق حضرت زهرا برگزار می‌شود.

مقومی گفت: بخش تفسیر و حدیث دارالقرآن الکریم با بهره‌مندی از اساتید برجسته، برنامه‌های متنوعی از جمله برنامه‌ریزی و اجرای بیان معارف اذان‌گاهی، برگزاری نشست‌های تفسیری و کلاس‌های تفسیر، محفل انس با نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و نهج الفصاحه را در دستور کار دارد.

هنرهای قرآنی

وی افزود: علاوه بر آموزش و تلاوت، دارالقرآن الکریم در زمینه هنرهای قرآنی نیز فعال است. در این بخش، شاهد خلق آثار هنری فاخر توسط هنرجویان و اساتید در رشته‌های نقاشی، خوشنویسی، تذهیب و سایر رشته‌های هنری هستیم.

ارتقای مبلغین قرآنی

مقومی خاطرنشان کرد: دارالقرآن الکریم با برگزاری جلسات ارتقای مبلغین قرآنی با حضور استاد قرائتی در ماه مبارک رمضان و تداوم این جلسات به صورت هفتگی پس از ماه رمضان، گامی مهم در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت مبلغان قرآنی برداشته است.

سرپرست اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی در پایان، ضمن دعوت از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای شرکت در برنامه‌های متنوع این مجموعه، ابراز امیدواری کرد که دارالقرآن الکریم در مسیر ترویج و انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) و ارتقای سطح دانش و معرفت زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی، بیش از پیش موفق باشد.

کد مطلب 6095686

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