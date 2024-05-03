سابقه دیرینه دارالقرآن الکریم حرم رضوی در زمینه ترویج قرآن کریم

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مقومی، سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی، گفت: دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی به عنوان یکی از مهمترین مراکز ترویج و انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) در ایران، در سالهای اخیر با گسترش فعالیتهای خود در بخشهای آموزش، محافل، تفسیر، هنر و ارتقای مبلغین قرآنی، گامهای بلندی در مسیر تعالی و نشر فرهنگ قرآنی برداشته است.
وی ضمن تشریح فعالیتهای این مجموعه، اظهار داشت: دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی با سابقهای دیرینه در زمینه ترویج قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) فعالیت میکند و در سال اخیر با مصوبه آستان قدس رضوی، به عنوان اداره دارالقرآن کریم شناخته میشود.
سرپرست اداره دارالقرآن حرم مطهر رضوی بیان داشت: بخش آموزش دارالقرآن الکریم با برگزاری کلاسها و کارگاههای متنوع در سطوح مختلف، به زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی آموزشهای قرآنی ارائه میدهد. از جمله این دورهها میتوان به آموزش قرائت نماز، تصحیح تلاوت، روخوانی، روانخوانی، تجوید، ترتیل، صوت و لحن و حفظ اشاره کرد.
محافل انس با قرآن
وی یادآور شد: ترتیلخوانی قرآن کریم در طول روز، هفته و سال در حرم مطهر رضوی از جمله برنامههای ثابت دارالقرآن است. محافل انس با قرآن نیز با عنوان کرسی تلاوت رضوی هر روز برای خانمها و آقایان در رواق امام و رواق حضرت زهرا برگزار میشود.
مقومی گفت: بخش تفسیر و حدیث دارالقرآن الکریم با بهرهمندی از اساتید برجسته، برنامههای متنوعی از جمله برنامهریزی و اجرای بیان معارف اذانگاهی، برگزاری نشستهای تفسیری و کلاسهای تفسیر، محفل انس با نهج البلاغه، صحیفه سجادیه و نهج الفصاحه را در دستور کار دارد.
هنرهای قرآنی
وی افزود: علاوه بر آموزش و تلاوت، دارالقرآن الکریم در زمینه هنرهای قرآنی نیز فعال است. در این بخش، شاهد خلق آثار هنری فاخر توسط هنرجویان و اساتید در رشتههای نقاشی، خوشنویسی، تذهیب و سایر رشتههای هنری هستیم.
ارتقای مبلغین قرآنی
مقومی خاطرنشان کرد: دارالقرآن الکریم با برگزاری جلسات ارتقای مبلغین قرآنی با حضور استاد قرائتی در ماه مبارک رمضان و تداوم این جلسات به صورت هفتگی پس از ماه رمضان، گامی مهم در جهت ارتقای سطح دانش و مهارت مبلغان قرآنی برداشته است.
سرپرست اداره دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی در پایان، ضمن دعوت از زائران و مجاوران بارگاه منور رضوی برای شرکت در برنامههای متنوع این مجموعه، ابراز امیدواری کرد که دارالقرآن الکریم در مسیر ترویج و انس با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع) و ارتقای سطح دانش و معرفت زائران و مجاوران این بارگاه ملکوتی، بیش از پیش موفق باشد.
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