سنجش ۸۸ درصدی دانش آموزان پایه اول در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، کلام الله صفری پیش از خطبه های نماز جمعه اردبیل و در گرامیداشت هفته معلم یاد و خاطره علامه شهید مطهری را گرامی داشت و اظهار کرد: این متفکر قرن معاصر عمر پربرکت خود را صرف شناخت اسلام و قرآن و آشنایی بیشتر مردم با مکتب حسینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: معلمان جامعه ما در ردیف خردمندان و متفکران همواره سعی کرده اند تا در تربیت و تعالی نسل های آینده تلاش و کوشش کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل با اشاره به فعالیت های آموزشی و پرورشی دولت سیزدهم در استان اردبیل گفت: یکی از این سیاست ها بحث مولدسازی، صدور اسناد مالکیت و تجاری سازی واحدهای آموزشی با ارزش مناطق شهری بوده که در استان اردبیل نیز در این زمینه با حمایت استاندار اردبیل گام های جدی برداشته شده است.

صفری افزود: بعد از گذشت ۱۲ سال رتبه بندی معلمان با تامین اعتبار مورد نیاز اجرایی شد تا بخشی از دغدغه های معیشتی معلمان نیز رفع شود.

وی گفت: در حل مشکلات کمبود فضاهای آموزشی گام های جدی برداشته شده و در سه سال دولت سیزدهم ۷۸ مدرسه در قالب ۳۱۳ کلاس درس به بهره برداری رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از در حال احداث بودن ۶۷ باب مدرسه در قالب ۵۲۱ کلاس درس خبر داد و تصریح کرد: به زودی بزرگترین مجتمع آموزشی استان با نام دارالفنون افتتاح خواهد شد که ۳۰۰ میلیارد تومان بانک عامل در قالب مسئولیت اجتماعی در آن سرمایه گذاری کرده است.

صفری از عزم دولت برای احداث ۲ هزار کلاس درس در استان خبر داد و بیان کرد: قرار است نیمی از این کلاس های درس به همت دولت، ۵۰۰ کلاس درس به همت خیرین و ۵۰۰ کلاس درس نیز با محوریت نوسازی مدارس احداث و تحویل آموزش و پرورش داده شود.

وی از توزیع شیر رایگان در بین ۱۲۰ هزار دانش آموز و توسعه خدمات الکترونیکی در واحدهای آموزشی خبر داد و گفت: کلیه مدارس به اینترنت پرسرعت متصل شده و برای صرفه جویی در مصرف کاغذ خدمات الکترونیکی در قالب پنجره واحد دولت انجام می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل از برچیده شدن مدارس کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز در استان، توزیع ۲۴ هزار جلد کتاب راه موفقیت، تهیه و پخش ۶۰ برنامه تلویزیونی آموزشی و ۳۰ هزار دی.وی.دی در بین دانش آموزان مناطق محروم و عشایری خبر داد.

صفری اضافه کرد: تصحیح الکترونیکی اوراق در این دو سال مورد توجه بوده تا ضریب تاثیرگذاری نمرات دانش آموزان در پایه دهم، یازدهم و دوازدهم به ۶۰ درصد برسد.

دبیر شورای آموزش و پرورش استان اردبیل اظهار کرد: تعداد مراکز سنجش سلامت و تحصیلی دانش آموزان از ۱۰ مرکز به ۲۵ مرکز افزایش یافته و در این زمینه استان اردبیل رتبه اول کشور را به خود اختصاص داده است.

صفری خاطرنشان کرد: ۹۰ درصد دانش آموزان بدو ورود به پایه اول ابتدایی سنجش شدند و این طرح تا بیستم اردیبهشت ماه ادامه دارد و امیدواریم با همکاری فرمانداران، بخشداران و دهیاران این طرح به سرانجام رسیده و ۱۲ درصد باقیمانده جمعیت واجد شرایط در آن شرکت کنند.

وی گفت: ۵ میلیارد تومان شهرداری ها از بابت ایاب و ذهاب دانش آموزان استثنائی متقبل شدند که جای سپاس و قدردانی از همت شهرداران در این موضوع داریم.

صفری بیان کرد: سرانه فضاهای ورزشی اردبیل در این دولت از ۲۰ سانتیمتر به ۵۱ سانتیمتر افزایش یافته و در کنار آن شاهد تکمیل ۲۰ باب نمازخانه و زیباسازی ۳۵۲ واحد آموزشی با همراهی جهادگران بودیم.