به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله حبیب الله شعبانی در خطبه‌های نماز جمعه همدان بیان کرد: هفته معلم را به همه جامعه فرهنگیان، اساتید در حوزه و دانشگاه تبریک می‌گوئیم.

وی افزود: امروز در جامعه با مشکلاتی مواجه هستیم، اما سوال اینجاست که راه حل اساسی این مشکلات کجاست؟

شعبانی با اشاره به اینکه یکی از مسائل و معضلاتی که امروز با آن روبرو هستیم، مساله اشتغال جوانان است، گفت: نسل جوان ما باید به عنوان یک تولید کننده ثروت مطرح شود.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین نهادی که می‌تواند و باید در این مسیر حرکت کند، نظام تعلیم و تربیت کشور است، گفت: علاوه بر آموزش باید این مسائل تبدیل به رفتار اجتماعی و عملی بشود.

امام جمعه همدان اظهار کرد: تعلیم و تربیت، اساسی‌ترین و حساس‌ترین بخش از وظایف جریانات انقلابی است که گاهی از موارد به آن بی‌توجهی شده است.

شعبانی با اشاره به اینکه کار نهاد تعلیمی و آموزشی ما تربیت انسان است و فقط بنا نیست به دانش آموزان آموزش داده شود، افزود: رهبر معظم انقلاب نیز به مساله معاونت پرورشی اشاره کردند و این اهمیت کار را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه مبانی اصیل و قابل دفاعی که ما داریم، باید در آموزش و پرورش مورد توجه قرار بگیرد، گفت: طولانی بودن دوره تحصیل مضرات اجتماعی برای جوانان این کشور دارد.

شعبانی بیان کرد: با طولانی شدن دوره تحصیل، فرصت جوانی از فرزندان ما گرفته می‌شود و لذا نیازمند اصلاح است که وزیر آموزش و پرورش نیز به آن اشاره دارد.

وی با اشاره به اینکه دشمن در ایام اخیر پس از شکست در میدان نظامی، با شایعه پراکنی و دروغ‌پردازی به سراغ جنگ رسانه‌ای رفته است، ادامه داد: وحدت رسانه‌ای دشمن برای ایجاد تنش در کشور است.

شعبانی با اشاره به اینکه فراموش نکنیم که جریان رسانه‌ای دشمن ابلیس صفت است، گفت: سال‌ها بسیاری از غرب زده‌ها، صحبت از آزادی بیان در غرب داشتند، اما امروز شاهدیم که چگونه با دانشجویان خودشان برخورد می‌کنند.

امام جمعه همدان با بیان اینکه جمهوری اسلامی از اول معتقد بود آزادی بیان در غرب، یک شعار تو خالی است و امروز حقانیت موضع‌گیری ما در بلاد کفر دیده می‌شود، افزود: امروز مواضع جمهوری اسلامی ایران در سراسر دنیا فراگیر شده و این موفقیت جمهوری اسلامیست.

وی با اشاره به اینکه شأن امامت جمعه مطالبه‌گری است، اضافه کرد: هدف از مطالبه‌گری تقویت و حمایت از مسئولان در مسیر حل مشکلات مردم است نه تضعیف آنها.

شعبانی با بیان اینکه خیلی از مطالبات مردمی در جلسات خصوصی و عمومی مطرح و ائمه جمعه پیگیر مشکلات مردم هستند، ادامه داد: تریبون نماز جمعه، تریبونی برای بیان دغدغه‌ها و مطالبات همه مردم است که انتظار دارند حرف آنها شنیده شود.

وی با اشاره به اینکه انتظار این است که مسئولان در سطح استان و در سطح ملی نسبت به این مطالبات برخورد شایسته داشته باشند، گفت: امام صادق (ع) تشیع، امامت و ولایت را زنده کردند و امروز همه ما سر سفره امام صادق (ع) هستیم.

شعبانی ادامه داد: آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای حضرت آیت الله طه‌محمدی که در بیمارستانی در قم بستری هستند، داریم.