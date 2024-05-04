به گزارش خبرنگار مهر، انگار قرار نیست وقوع حوادث منجر به فوت معدنچیان در معادن زغالسنگ شمال استان کرمان پایانی داشته باشد، زیرا این بار در حادثه دیگر که در معدن زغالسنگ هشونی شهرستان کوهبنان به وقوع پیوسته است یک کارگر ۴٠ ساله این معدن جان خود را از دست میدهد.
این کارگر معدن که عبدالله اسماعیلی نام دارد با ۱۸ سال سابقه کار و دارا بودن ۲ فرزند، ساکن روستای جور کوهبنان بود که متأسفانه ساعت ٩ صبح روز جمعه ١۴ اردیبهشت بر اثر حادثهای دستش در نوار نقاله معدن گیر کرده و بر اثر حرکت نوار نقاله از بدنش جدا میشود.
پس از قطع شدن دست، این کارگر به علت خون ریزی شدید قبل از انتقال به مراکز درمانی جان خود را از دست میدهد.
در طی چند دهه اخیر بر اثر وقوع حوادث متعدد در معادن زغالسنگ شمال استان کرمان دهها معدنچی جان خود را از دست دادهاند.
حوادثی که بسیاری از آنها به دلیل پایین بودن ایمنی این معادن و شرایط سخت کار در اعماق معادن زغالسنگ به وقوع پیوسته است.
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