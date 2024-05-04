کمیته انضباطی سرعت عمل را در موارد دیگر به کار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، باشگاه سپاهان با توجه به تاکید وزیر محترم ورزش در خصوص حفظ حرمت بانوان، نکاتی را به استحضار جامعه فوتبال می‌رساند.

با عنایت به تاکید وزیر محترم ورزش مبنی بر برخورد با حرمت‌شکنی رخ داده در ورزشگاه آزادی، و عزم کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال که در رسیدگی به پرونده هوادار خاطی سپاهان آن‌هم با سرعتی مثال‌زدنی و بدون احضار فرد خاطی تجلی پیدا کرد، انتظار می‌رود کمیته محترم انضباطی برخلاف روال گذشته و با همین جدیت و سرعت اخیر، نسبت به موارد ذیل نیز عمل کرده و دستورات قضائی لازم را صادر نماید تا علاوه بر بازنمایی جایگاه خود به عنوان رکن عدالت قضائی و دوری از اتهام یکسونگری و جانبداری، حضور ایمن و سالم بانوان در ورزشگاه‌ها را تداوم ببخشد:

برخورد با فحاشی منظم و هماهنگ ۳۰ هزارنفره هواداران پرسپولیس علیه باشگاه و بازیکنان سپاهان آن هم در حضور بانوان و کودکان که از دو ساعت قبل از بازی تا نیم ساعت بعد از بازی به صورت علی‌الدوام انجام شده است. همچنین لازم است فارغ از هر رنگی با لیدر یا لیدرهایی که مطالب تحریک کننده و تهدید آمیزی بر علیه هواداران سایر تیم‌ها منتشر کرده و می‌کنند برخورد جدی صورت گیرد چرا که قطعاً آسیب رفتار این افراد کمتر از آن هوادار منتسب به سپاهان نیست؛ که برخورد پند آموزد با آنها مصداق حی علی خیرالعمل برای رکن قضائی فدراسیون است.

شناسایی و برخورد با لیدرها و سر لیدرهای باشگاه پرسپولیس خصوصاً در قسمت بانوان، که فحاشی جمعی بی‌سابقه‌ای را همراه با رکیک‌ترین الفاظ از جایگاه هواداران بانوی تیم پرسپولیس بر علیه هواداران و بازیکنان تیم سپاهان رقم زدند. هرگونه سهل‌انگاری در این خصوص منجر به تسری این حرکات و رفتار شنیع در دیگر استادیوم‌ها خواهد شد که مسئولیت اولیه آن بر عهده رکن قضائی فدراسیون فوتبال خواهد بود.

رسیدگی به کوتاهی مسئولان برگزاری مسابقه در خصوص مکان‌یابی جایگاه هواداران میزبان در طبقه فوقانی که زمینه‌ساز برخی از اتفاقات ناگوار این بازی شد.

یادآور می‌شود همین موضوع دلیل اصلی حادثه جراحت و آسیب سرباز احمدی و حوادثی از این دست در اصفهان، تهران و سایر شهرها بوده که متأسفانه همیشه در هیاهوی رسانه‌ای و عدم ریشه‌یابی دقیق رکن قضائی فدراسیون، از آن غفلت شده است.

برخورد مناسب با خبرنگار و رسانه منتشر کننده سخنان فرد خاطی منتسب به هواداران سپاهان که با اقدام شنیع و فرصت‌طلبانه خود، موجب خدشه‌دار شدن احساسات عمومی گردید؛ حرکت این خبرنگار و رسانه کمتر از تخلف هوادار متخلف سپاهان نبوده است. قابل توجه اینکه متأسفانه علی‌رغم هشدارهای متعدد قبلی در حال حاضر هیچ قانون و مقرره ای در خصوص فعالیت رسانه‌ها در حوزه ورزش و خصوصاً فوتبال ما وجود ندارد.

حال آنکه به عنوان مثال در مسابقات آسیایی، مقررات کاملاً روشنی حتی در خصوص استقرار عکاسان و خبرنگاران در زمین مسابقه موجود است.

بدیهی‌است هر رسانه‌ای می‌تواند با تک تک هواداران منتسب به باشگاه‌های مختلف مصاحبه کند و احتمالاً محتوایی نامناسب را در خلال چنین مصاحبه‌هایی تولید و بازنشر کند. آیا چنین رفتاری و تولید چنین محتواهایی امنیت روانی جامعه را به خطر نخواهد انداخت!؟

اگر با رفتار این رسانه برخورد نشود به‌زودی شاهد چنین رفتاری در سایر ورزشگاه‌ها هم خواهیم بود.

در این میان نقش کمیته انضباطی فدراسیون و سایر ارکان قضائی فدراسیون نقشی خطیر و قابل توجه است و امید است عزیزان بتوانند همین سرعت عمل را در سایر موارد نیز داشته باشند.