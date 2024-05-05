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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۸:۱۶

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو عنوان کرد؛

ظرفیت صادرات دارو و تجهیزات به ۲۰ کشور آفریقایی

ظرفیت صادرات دارو و تجهیزات به ۲۰ کشور آفریقایی

مدیر امور بین الملل سازمان غذا و دارو گفت: بیش از ۲۰ کشور آفریقایی در اجلاس اقتصادی تجاری ایران و آفریقا شرکت کردند که می‌تواند زمینه همکاری بیشتر در حوزه صادرات محصولات سلامت محور باشند.‌

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا اینانلو افزود: ۲۰ کشور آفریقایی و ۲۰۰ تاجر در اجلاس اخیر اقتصادی تجاری ایران و آفریقا حضور داشتند که با توجه به ظرفیت‌های صنعتی بالای کشورمان زمینه همکاری با آنان مورد بحث و گفت و گو قرار گرفته و بررسی شد.

وی با بیان توانمندی‌های ایران در عرصه سلامت، ادامه داد: ایران با توجه به پشتوانه بومی‌سازی که در حوزه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی داشته است می‌تواند توانمندی خود را به کشورهای دیگر ارائه دهد، همچنین در مورد خدماتی که برای تجهیز بیمارستان و بیمارستان سازی لازم است، آمادگی داریم که به کشورهای آفریقایی کمک کنیم و این مراکز را با صد در صد تجهیزات پزشکی به مرحله بهره برداری برسانیم.

به گفته اینانلو، زمینه همکاری در مورد انتقال تکنولوژی و مشاوره صنعت دارو و تجهیزات پزشکی نیز با توسعه روابط با این کشورها امکان پذیر است.

کد مطلب 6096767
حبیب احسنی پور

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