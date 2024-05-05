به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: باید در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تحقق شعار سال، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کرد تا مردم با آشنایی با قابلیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی کشور، در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و آینده‌دار مشارکت کنند.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های ایران به بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای تجاری با خریداران بین‌المللی فراهم کرد.

وی گفت: برگزاری رویدادهای بزرگی چون نمایشگاه اکسپو و حضور فعال شرکت‌های ایرانی و همچنین استقبال شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه، سهم ایران در بازارهای صادراتی را افزایش خواهد داد، که این موضوع می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک بسیاری نماید.

احمدی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشورمان در حوزه‌های مختلف، به خصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت باشد، که بخشی از این قابلیت‌ها در نمایشگاه اکسپو به سرمایه‌گذاران و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در ایران، عرضه شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری از افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل، گفت: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری کشور در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه عظیم پارس جنوبی واقع در عسلویه استان بوشهر ایجاد شده است، و حضور شرکت‌های فعال صنعتی منطقه پارس در این نمایشگاه، مورد استقبال سرمایه‌گذاران و تجار خارجی قرار گرفته است.

وی عسلویه و منطقه پارس جنوبی را یکی از منابع درآمدی و ارزآوری کشور برشمرد، و افزود: سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی منطقه پارس از فرصت‌های عرضه و معرفی خود در صنایع نمایشگاهی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی برای توسعه اقتصادی و تجاری خود بهره ببرند.