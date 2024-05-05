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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۱

عضو کمیسیون انرژی مجلس:

ظرفیت‌های استان بوشهر برای مشارکت مردم در جهش تولید پای کار بیاید

ظرفیت‌های استان بوشهر برای مشارکت مردم در جهش تولید پای کار بیاید

بوشهر- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: همه ظرفیت‌ها برای مشارکت مردم در جهش تولید پای کار بیاید.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی احمدی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران با تأکید بر ضرورت مشارکت مردم در جهش تولید، گفت: باید در راستای تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب برای تحقق شعار سال، ظرفیت‌ها و فرصت‌هایی ایجاد کرد تا مردم با آشنایی با قابلیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی کشور، در سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی کسب و کارهای جدید و آینده‌دار مشارکت کنند.

نماینده مردم کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی کشور بستری مناسب برای معرفی توانمندی‌های ایران به بازارهای جهانی و انعقاد قراردادهای تجاری با خریداران بین‌المللی فراهم کرد.

وی گفت: برگزاری رویدادهای بزرگی چون نمایشگاه اکسپو و حضور فعال شرکت‌های ایرانی و همچنین استقبال شرکت‌های خارجی در این نمایشگاه، سهم ایران در بازارهای صادراتی را افزایش خواهد داد، که این موضوع می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کشور کمک بسیاری نماید.

احمدی با اشاره به ظرفیت‌های بالای کشورمان در حوزه‌های مختلف، به خصوص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، خاطرنشان کرد: این ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی دارای جذابیت باشد، که بخشی از این قابلیت‌ها در نمایشگاه اکسپو به سرمایه‌گذاران و علاقمندان به سرمایه‌گذاری در ایران، عرضه شده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اظهار امیدواری از افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین‌الملل، گفت: بخش زیادی از سرمایه‌گذاری کشور در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در منطقه عظیم پارس جنوبی واقع در عسلویه استان بوشهر ایجاد شده است، و حضور شرکت‌های فعال صنعتی منطقه پارس در این نمایشگاه، مورد استقبال سرمایه‌گذاران و تجار خارجی قرار گرفته است.

وی عسلویه و منطقه پارس جنوبی را یکی از منابع درآمدی و ارزآوری کشور برشمرد، و افزود: سرمایه‌گذاران و فعالان صنعتی منطقه پارس از فرصت‌های عرضه و معرفی خود در صنایع نمایشگاهی و برگزاری رویدادهای بین‌المللی برای توسعه اقتصادی و تجاری خود بهره ببرند.

کد مطلب 6096854

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