⁣ به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: از سیزدهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۱۶ شهرستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفته و در مناطقی از آن‌ها شاهد وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی بودیم.⁣

وی اضافه کرد: در این بین نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر خوزستان ۹۰ مورد عملیات امداد و نجات را اجرا کرده و در جریان آن به ۲ هزار و ۱۵۲ نفر متأثر از سیلاب و آب‌گرفتگی امدادرسانی کردند.⁣

شعبانی با اشاره به اینکه در این عملیات نیز ۵۷ دستگاه خودروی امدادی به کار گرفته شد، اظهار کرد: در این مدت زمان تیم‌های تخصصی سیلاب موفق به تخلیه گل‌ولای و آب ۳۵ منزل مسکونی شدند.⁣