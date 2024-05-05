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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۱۷

مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان:

بیش از ۲.۱ هزار خوزستان در سیلاب و آب‌گرفتگی امدادرسانی شدند

بیش از ۲.۱ هزار خوزستان در سیلاب و آب‌گرفتگی امدادرسانی شدند

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال احمر خوزستان از امدادرسانی به بیش از ۲ هزار و۱۰۰ نفر در ۱۶ شهرستان در سیلاب و آب‌گرفتگی اخیر خبر داد.⁣

⁣ به گزارش خبرنگار مهر، وحید شعبانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای بیان کرد: از سیزدهم تا پانزدهم اردیبهشت ماه امسال در مجموع ۱۶ شهرستان تحت تأثیر سامانه بارشی قرار گرفته و در مناطقی از آن‌ها شاهد وقوع سیلاب و آب‌گرفتگی بودیم.⁣

وی اضافه کرد: در این بین نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر خوزستان ۹۰ مورد عملیات امداد و نجات را اجرا کرده و در جریان آن به ۲ هزار و ۱۵۲ نفر متأثر از سیلاب و آب‌گرفتگی امدادرسانی کردند.⁣

شعبانی با اشاره به اینکه در این عملیات نیز ۵۷ دستگاه خودروی امدادی به کار گرفته شد، اظهار کرد: در این مدت زمان تیم‌های تخصصی سیلاب موفق به تخلیه گل‌ولای و آب ۳۵ منزل مسکونی شدند.⁣

کد مطلب 6097117

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