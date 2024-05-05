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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۳۶

فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌کند؛

بزرگداشت نیمای آواز ایرانی در چهل و ششمین نشست «آیین آواز»

بزرگداشت نیمای آواز ایرانی در چهل و ششمین نشست «آیین آواز»

چهل و ششمین نشست تخصصی‌آموزشی «آیین آواز» با بزرگداشت غلامحسین بنان سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، چهل و ششمین نشست تخصصی‌آموزشی «آیین آواز» به بزرگداشت غلامحسین بنان اختصاص دارد؛ خواننده‌ای که به سبب نوآوری‌هایش جایگاه او در آواز ایرانی به جایگاه نیما یوشیج -شاعر نوپرداز- در شعر و ادبیات تشبیه شده است.

در این نشست که سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت‌ ساعت ۱۸ با اجرای حمید سهرابی در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود، پنج سخنرانی فنی و تخصصی توسط پنج پژوهشگر و موسیقی‌دان به همراه اجرای آواز توسط چهار خواننده و نوازندگان همراهشان تدارک و پیش‌بینی شده است.

علی رستمیان مدرس و خواننده باسابقه از شناخت دیرینه‌اش از شیوه و صدای بنان خواهد گفت. «واکاوی بی‌توجهی اهالی آواز به میراث بنان» عنوان سخنرانی بهروز وجدانی پژوهشگر موسیقی خواهد بود و یسنا خوش‌فکر خواننده و مدرس آواز نیز سخنرانی‌ با عنوان «بنان میراث‌دار آواز» خواهد داشت. همچنین عنوان سخنرانی بهروز مبصری «نقش بنان در آواز ایرانی و اجراهای ارکسترال» است و علی شیرازی هم درباره «بنان و ساختار موسیقایی صدا در آواز جدید ایران» سخنرانی می‌کند.

محمدهاشم احمدوند، شهریار شهریاری، حسام صحرایی و امیرعلی هاشمی چهار خواننده‌ای هستند که هر یک به همراه گروه موسیقی همراهشان به اجرای آواز و چند تصنیف خواهند پرداخت.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانید به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنید.

کد مطلب 6097170
علیرضا سعیدی

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