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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۷

در قالب برنامه «ساغر شکسته» اجرا می‌شود؛

برگزاری یادبود نوازنده فقید در فرهنگسرای ارسباران

برگزاری یادبود نوازنده فقید در فرهنگسرای ارسباران

ویژه ‌برنامه «ساغر شکسته» یادمان هنرمند فقید شایان یزدی‌زاده سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، ویژه‌برنامه «ساغر شکسته» یادمان هنرمند فقید شایان یزدی‌زاده نوازنده و مدرس تمبک، دف و سازهای کوبه‌ای ساعت ۱۸ سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت‌ در فرهنگسرای ارسباران برگزار می‌شود.

جسخنرانی مهران امیراصلانی نوازنده و مدرس موسیقی، نمایش مستندی از زندگی شایان یزدی‌زاده و نمایش کلیپی از فعالیت‌های این هنرمند در عرصه موسیقی از بخش‌های این برنامه است.

گروه‌نوازی تمبک، گروه «زمان» به سرپرستی محمود جعفری، هم نوازی و ساز و آواز مظفر شفیعی (آواز)، سعید آذرنوش (تار)، امین پرویززاده (کمانچه)، هم نوازی و ساز و آواز پوریا اخواص (کمانچه و آواز)، نازنین پدر ثانی (تمبک)، امیر طاهری (سه‌تار)، تک نوازی تار توسط پانیذ مجاهدنیا، همنوازی و ساز و آواز یمین غفاری (تار)، سعید فهیمی (نی)، مهران امیراصلانی (تمبک)، حسین علیشاپور (آواز) اجراهای موسیقایی این ویژه برنامه را تشکیل می دهند.

شایان یزدی‌زاده (زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۶ و درگذشته در یکم فروردین ۱۴۰۳) نوازندگی را از ۱۰ سالگی با ساز تمبک آغاز کرد و زیر نظر استادانی همچون مهران امیراصلانی، کامبیز گنجه‌ای، پژمان حدادی و ارژنگ کامکار به فراگیری این ساز پرداخت و از سال ۱۳۸۵ ساز تار را نزد عرفان گنجه‌ای و آیدین علیانسب فرا گرفت.

این هنرمند فقید با گروه‌های مختلفی از جمله آوای رود، بیان(شورانگیز)، باشا و ایل به عنوان نوازنده تمبک همکاری داشته و کنسرت‌های متعددی با علیرضا قربانی، سالار عقیلی، سینا سرلک و علی رستمیان اجرا کرده است.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن می‌توانید به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنید.

کد مطلب 6090251
علیرضا سعیدی

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