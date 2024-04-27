برگزاری یادبود نوازنده فقید در فرهنگسرای ارسباران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای ارسباران، ویژهبرنامه «ساغر شکسته» یادمان هنرمند فقید شایان یزدیزاده نوازنده و مدرس تمبک، دف و سازهای کوبهای ساعت ۱۸ سهشنبه ۱۱ اردیبهشت در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
جسخنرانی مهران امیراصلانی نوازنده و مدرس موسیقی، نمایش مستندی از زندگی شایان یزدیزاده و نمایش کلیپی از فعالیتهای این هنرمند در عرصه موسیقی از بخشهای این برنامه است.
گروهنوازی تمبک، گروه «زمان» به سرپرستی محمود جعفری، هم نوازی و ساز و آواز مظفر شفیعی (آواز)، سعید آذرنوش (تار)، امین پرویززاده (کمانچه)، هم نوازی و ساز و آواز پوریا اخواص (کمانچه و آواز)، نازنین پدر ثانی (تمبک)، امیر طاهری (سهتار)، تک نوازی تار توسط پانیذ مجاهدنیا، همنوازی و ساز و آواز یمین غفاری (تار)، سعید فهیمی (نی)، مهران امیراصلانی (تمبک)، حسین علیشاپور (آواز) اجراهای موسیقایی این ویژه برنامه را تشکیل می دهند.
شایان یزدیزاده (زاده ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۶ و درگذشته در یکم فروردین ۱۴۰۳) نوازندگی را از ۱۰ سالگی با ساز تمبک آغاز کرد و زیر نظر استادانی همچون مهران امیراصلانی، کامبیز گنجهای، پژمان حدادی و ارژنگ کامکار به فراگیری این ساز پرداخت و از سال ۱۳۸۵ ساز تار را نزد عرفان گنجهای و آیدین علیانسب فرا گرفت.
این هنرمند فقید با گروههای مختلفی از جمله آوای رود، بیان(شورانگیز)، باشا و ایل به عنوان نوازنده تمبک همکاری داشته و کنسرتهای متعددی با علیرضا قربانی، سالار عقیلی، سینا سرلک و علی رستمیان اجرا کرده است.
حضور در این برنامه برای عموم علاقهمندان آزاد و رایگان است و برای شرکت در آن میتوانید به فرهنگسرای ارسباران واقع در خیابان شریعتی، بالاتر از سیدخندان، خیابان جلفا مراجعه کنید.
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