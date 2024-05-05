مامور قلابی در سنگر دستگیر شد

سرهنگ محمود حافظی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاشهای شبانهروزی کارکنان انتظامی برای پیشگیری از وقوع جرایم، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که پلیس همواره نسبت به آن تأکید دارد، درخواست کارت شناسایی معتبر از افرادی است که تحت عنوان مأمور ارگانهای دولتی به شهروندان مراجعه میکنند.
وی در ادامه با بیان اینکه در پی گزارش مردمی مبنی بر اینکه فردی تحت عنوان مأمور یکی از ارگانهای دولتی در بخش سنگر قصد اخاذی از اهالی و واحدهای صنفی را دارد، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت، افزود: پس از بررسیهای صورت گرفته و شناسایی فرد مورد نظر مشخص شد، متهم با غصب عنوان خود را مأموران یکی از ارگانهای دولتی معرفی کرده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری متهم داخل منزلش و کشف یک دستگاه بیسیم غیرمجاز خبر داد و بیانداشت: متهم ۳۵ ساله با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
این مقام انتظامی در پایان ضمن قدردانی از همکاری مردم با پلیس از آنها خواست در صورت مواجهه با افرادی که خود را مأمور ارگانهای دولتی معرفی میکنند، قبل از پاسخگویی نسبت به رؤیت کارت شناسایی این افراد اقدام و هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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