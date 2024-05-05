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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۵:۳۶

پرسپولیس بدون مصدوم راهی قائمشهر شد

پرسپولیس بدون مصدوم راهی قائمشهر شد

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس بدون هیچ مشکلی امروز تمرینات خود را انجام دادند و سپس برای دیدار با نساجی راهی قائمشهر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، سرخ‌پوشان پایتخت در هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر خلیج فارس، میهمان نساجی در قائمشهر خواهند بود.

تیم فوتبال پرسپولیس آخرین جلسه تمرینی خود پیش از سفر به قائمشهر و دیدار برابر نساجی را از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه امروز (یکشنبه) در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز کرد.

پیش از شروع تمرین، بازیکنان در جلسه فنی شرکت کردند و نکات تاکتیکی تیم از سوی کادر فنی برای سرخ‌پوشان تشریح شد.

با شروع تمرین، بازیکنان در قالب سه گروه به راندو پرداختند. «اوسمار ویه‌را» و سید جلال حسینی هم در گروه‌ها حاضر بودند و پا به پای بازیکنان، بازی کردند.

در قسمت‌های بعدی تمرین هم، مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال هدفمند در دستور کار قرار گرفت.

تمرین امروز که یک ساعت به طول انجامید، بازیکن مصدوم نداشت و کلیه بازیکنان بدون مشکل در اختیار کادر فنی بودند.

بعد از پایان تمرین و پس از وقفه‌ای کوتاه، بازیکنان راهی فرودگاه شدند تا با یک پرواز چارتر، تهران را به مقصد قائمشهر ترک کنند.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا (دوشنبه) در بازی برگشت برابر نساجی از ساعت ۱۸:۱۵ دقیقه به میدان می‌رود.

کد مطلب 6097381
بهنام روان پاک

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