بارش باران و جاری شدن سیلاب ۴ نفر را در مرودشت اسیر مرگ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی وقوع باران و راه افتادن سیلاب و پر شدن کانال‌های آب و سدهای این شهر و پرآب شدن رودخانه کر، ۴ نفر در نقاط مختلف مرودشت جان باختند.

ابتدا سرهنگ فرشید زینلی عصر یکشنبه بیان کرد: عصر ۱۴ اردیبهشت در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر غرق شدن ۳ نفر در کانال آب‌رسانی، بلافاصله مأموران انتظامی به همراه عوامل امدادی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در بررسی‌های اولیه مشخص شد که ۳ کودک در کنار کانال مشغول بازی بوده‌اند که به دلیل بی‌احتیاطی به درون آب سقوط و غرق می‌شوند.

فرمانده انتظامی مرودشت با بیان اینکه اجساد متوفیان توسط عوامل امدادی از آب خارج شد، با ابراز تأسف از این حادثه دلخراش، از خانواده‌ها خواست به منظور پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی همواره مراقب فرزندان خود باشند.

در حادثه‌ای دیگر و در کامفیروز نیز پسر ۹ ساله ساکن شهر خانیمن کامفیروز جمعه حین توپ‌بازی در کنار رودخانه کر در تلاش برای بیرون آوردن توپ خود از درون رود کر به داخل رودخانه می‌افتد و آب وی را می‌برد.

بنا به اعلام مقامات محلی و درمانی پس از بیرون آوردن پیکر وی از آب، تیم درمانگاه و اورژانس کامفیروز در پی احیا ریوی وی برمی‌آید اما پسر ۹ ساله به دلیل افت شدید ضریب هوشی فوت می‌کند.