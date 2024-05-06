حمله پهپادی مقاومت اسلامی عراق به بندر ایلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مقاومت اسلامی عراق باردیگر اهدافی در جنوب مناطق اشغالی فلسطین را هدف قرار داد.

در همین ارتباط، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد است که از طریق حملات پهپادی، پایگاه هوایی نظامی رژیم صهیونیستی در ایلات را هدف قرار داده است.

به گفته مقاومت اسلامی عراق، مجاهدان این گروه سحرگاه امروز پایگاه هوایی نظامی اشغالگران اسرائیل در ایلات واقع در جنوب فلسطین اشغالی را هدف قرار داده‌اند.

مقاومت اسلامی عراق بامداد یکشنبه هم در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در حمایت از مردم غزه و در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی بندر نفتی حیفا در فلسطین اشغالی را هدف قرار داده است. طبق اعلام مقاومت اسلامی عراق، حیفا با یک فروند موشک پیشرفته «الأرقب» مورد حمله قرار گرفته است.

در این بیانیه مقاومت اسلامی عراق آمده است: رزمندگان ما، بندر حیفا در اراضی اشغالی فلسطین را با موشک کروز پیشرفته ارقب هدف قرار دادند. این عملیات در ادامه مقاومت در برابر اشغالگران و یاری مردم غزه و پاسخ به جنایاتی انجام شده که رژیم غاصب علیه زنان و کودکان و سالخوردگان فلسطینی مرتکب می‌شود.

مقاومت اسلامی عراق بر ادامه عملیات خود برای درهم کوبیدن مواضع دشمنان تاکید کرده است.

دو روز پیش نیز، مقاومت اسلامی عراق از حمله به اهدافی در عمق فلسطین اشغالی خبر داده بود. در همین ارتباط نیز مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد که مجاهدین ما بعدازظهر پنجشنبه با موشک‌های ارقب «موتور کروز» یک هدف حیاتی را در بئرشبه در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی عراق همچنین افزوده بود که دو هدف حیاتی را در تل آویو در سرزمین‌های اشغالی با موشک ارقب هدف قرار دادیم. به گفته مقاومت اسلامی عراق، حمله به دو هدف در بئرشبه و تل آویو با موشک ارقب شد.

تصاویر ماهواره‌ای نیز از اهداف بمباران شده توسط مقاومت اسلامی در عراق در سرزمین‌های اشغالی حکایت دارد.

چند شب گذشته نیز گروه مقاومت اسلامی عراق در ادامه مقابله با اشغالگران از حمله پهپادی به یک هدف حیاتی دشمن صهیونیستی در جولان اشغالی خبر داد. پایگاه خبری العهد لبنان گزارش داد که مقاومت اسلامی عراق در بیانیه‌ای شامگاه چهارشنبه تاکید کرد: در ادامه رویکرد ما در مقاومت در برابر اشغالگران و یاری به مردم غزه و در پاسخ به تجاوزات مکرر رژیم غاصب در حق غیرنظامیان فلسطینی از کودکان، زنان و سالمندان مبارزان مقاومت اسلامی در عراق امروز برابر با ۱ می ۲۰۲۴ هدفی حیاتی را در جولان اشغالی با پهپاد هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی در عراق همچنین بر ادامه هدف قرار دادن مواضع اشغالگران تاکید کرده است.

از زمان جنگ علیه غزه، مقاومت اسلامی عراق در حمایت از مردم فلسطین و با هدف توقف جنگ علیه غزه، حملات موشکی و پهپادی متعدد خود علیه اهدافی در عمق مناطق اشغالی فلسطین را از سر گرفته است.