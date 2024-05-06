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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۳۶

معرفی رییس شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

معرفی رییس شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی این وزارتخانه را به عنوان رییس شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره‌کل هنرهای تجسمی به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران را به عنوان «رییس شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران» منصوب کرد.

متن این حکم انتصاب به شرح زیر است:

«جناب آقای محمد خراسانی‌زاده

مدیرکل محترم هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر

هنر سرامیک، به‌عنوان پرسابقه‌ترین بستر بروز خلاقیت بشر و به‌مثابه رسانه‌ای که اندیشه‌های ادوار مختلف تاریخی را بر دوش کشیده است، در ساختار معاصر خود، تجلی هم‌زیستی هنر و فناوری را به بهترین شکل، نمایان می‌سازد.

دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران، فرصت شایسته‌ای است برای بازخوانی و ارایه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این هنر پویا در سرزمینی که مهد هنر و تمدن بوده و نوآورانه‌ترین دستاوردهای تمدنی خود را همواره در قالب هنر سرامیک به یادگار نهاده است.

به همین منظور و با عنایت به سوابق هنری و مدیریتی، جناب‌عالی به عنوان «رییس شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران» منصوب می‌شوید.

امید است در سایه توفیقات الهی و توجهات امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، با لحاظ نمودن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با همفکری و همکاری سایر ذی‌نفعان محترم، در راهبری هرچه بهتر این دوسالانه ملی، موفق و پیروز باشید.»

کد مطلب 6098165

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