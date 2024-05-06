معرفی رییس شورای سیاستگذاری دوازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره‌کل هنرهای تجسمی به نقل از روابط‌عمومی معاونت امور هنری، محمود سالاری معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکمی محمد خراسانی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران را به عنوان «رییس شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران» منصوب کرد.

متن این حکم انتصاب به شرح زیر است:

«جناب آقای محمد خراسانی‌زاده

مدیرکل محترم هنرهای تجسمی و سرپرست موزه هنرهای معاصر

هنر سرامیک، به‌عنوان پرسابقه‌ترین بستر بروز خلاقیت بشر و به‌مثابه رسانه‌ای که اندیشه‌های ادوار مختلف تاریخی را بر دوش کشیده است، در ساختار معاصر خود، تجلی هم‌زیستی هنر و فناوری را به بهترین شکل، نمایان می‌سازد.

دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران، فرصت شایسته‌ای است برای بازخوانی و ارایه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های این هنر پویا در سرزمینی که مهد هنر و تمدن بوده و نوآورانه‌ترین دستاوردهای تمدنی خود را همواره در قالب هنر سرامیک به یادگار نهاده است.

به همین منظور و با عنایت به سوابق هنری و مدیریتی، جناب‌عالی به عنوان «رییس شورای سیاست‌گذاری دوازدهمین دوسالانه ملی هنر سرامیک ایران» منصوب می‌شوید.

امید است در سایه توفیقات الهی و توجهات امام عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، با لحاظ نمودن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و با همفکری و همکاری سایر ذی‌نفعان محترم، در راهبری هرچه بهتر این دوسالانه ملی، موفق و پیروز باشید.»