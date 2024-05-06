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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۲

المپیاد ورزشی فناورانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

المپیاد ورزشی فناورانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویی استان تهران در این دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر اجرایی المپیاد فناورانه استان تهران با اعلام این خبر گفت: اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویی با حضور دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش ورزش رباتیک، ورزش های دیجیتال و فیجیتال و فناوری و نوآوری در ورزش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این المپیاد ورزشی به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان، برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: دانشجویان علاقه مند به شرکت در اولین دوره المپیاد ورزشی فناورانه تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند جهت ثبت نام به ادرس اینترنتی https://setav.ir.stso مراجعه کنند.

المپیاد ورزشی فناورانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

کد مطلب 6098224

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