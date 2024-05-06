المپیاد ورزشی فناورانه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، علی احسانی مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مدیر اجرایی المپیاد فناورانه استان تهران با اعلام این خبر گفت: اولین المپیاد ورزشی فناورانه دانشجویی با حضور دانشجویان دانشگاه های وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی در سه بخش ورزش رباتیک، ورزش های دیجیتال و فیجیتال و فناوری و نوآوری در ورزش در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.

وی خاطر نشان کرد: این المپیاد ورزشی به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان امور دانشجویان، برگزار می شود.

مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: دانشجویان علاقه مند به شرکت در اولین دوره المپیاد ورزشی فناورانه تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند جهت ثبت نام به ادرس اینترنتی https://setav.ir.stso مراجعه کنند.