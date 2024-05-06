آغازِ پایان زلنسکی در اوکراین/ سرویس اطلاعات مسکو تاریخ تعیین کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، براساس گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین اعتبار خود را نزد مردم این کشور از دست داده و در پایان دوران ریاست جمهوری‌اش (۲۰ مه) هیچ مشروعیتی نخواهد داشت.

در گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه آمده است: ولودیمیر زلنسکی در نبرد برای تسخیر قلب و روح اوکراینی‌‎ها، به وضوح در مسیر شکست قرار دارد و این ناکامی از پیش نمایان‌تر است زیرا مشروعیت او در پایان دوران پنج ساله ریاست جمهوری‌اش در ۲۰ مه (۳۱ اردیبهشت)، پایان خواهد یافت.

این نهاد اطلاعاتی تاکید کرد که برای آمریکا اهمیتی ندارد که چه کسی رئیس جمهور اوکراین است بلکه «مهم‌ترین موضوع این است که آن شخص بتواند به نبرد مسلحانه با روسیه ادامه دهد و جنگ تا آخرین اوکراینی باید ادامه یابد.»

در گزارش سرویس اطلاعات خارجی روسیه به این نکته نیز اشاره شده است که «کشورهای غربی درباره هرگونه تغییر در افکار عمومی اوکراین نگرانی به مراتب بیشتری دارند. وزارت خارجه آمریکا و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرده‌اند که شهروندان اوکراینی بیش از پیش از جنگ فرسایشی با روسیه به ستوه آمده‌اند. آنها همچنین اعتماد خود را به نهادهای دولتی از دست داده و دلسردی به سرعت این کشور را فرامی‌گیرد. همچنین براساس گزارش‌ها، آمار فرار از خدمت و تسلیم شدن داوطلبانه، بین نیروهای مسلح اوکراین افزایش یافته است.»

با این حال، به نوشته این نهاد، آمریکا و کشورهای اروپایی «تمایل دارند تا زلنسکی در جایگاهش باقی بماند زیرا او در برنامه‌ها و طرح‌های تأمین مالی جنگ که هم برای مقامات رژیم کی‌یف و هم برای تولیدکنندگان سلاح در غرب منفعت کلانی دارد، چهره‌ای کلیدی محسوب می‌شود. شایان ذکر است که واشنگتن و متحدانش در تلاش هستند تا مخالفان زلنسکی را در اوکراین متقاعد کنند تا فعلاً خویشتنداری از خود نشان دهند.»