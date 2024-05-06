رویداد ملی مساله محور «شروع» در دانشگاه کردستان آغاز شد

نوید رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز رویداد شروع در کردستان خبر داد و اظهار کرد: این رویداد یک روزه و در راستای اهداف مربوط به توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری برگزار می‌شود.

وی افزود: در این رویداد نیازهای فناورانه از طریق شرکت‌ها به صورت مساله محور مطرح می‌شود و دانشجویان و یا هر یک از اعضای هیأت علمی ایده‌ای در این حوزه داشته باشند، به شرکت معرفی خواهد شد.

مدیر توسعه کارآفرینی، مراکز رشد و نوآوری دانشگاه کردستان ادامه داد: شرکت مورد نظر با صاحب ایده وارد مذاکره خواهد شد و در صورتی که ایده مطرح شده قابلیت تأمین نیاز شرکت را داشته باشد، از طریق تسهیلات و یا کمک بلاعوض، صاحب ایده را حمایت خواهد کرد.

رضایی با اشاره به اینکه این رویداد در دانشگاه‌های مختلف برگزار شده، عنوان کرد: این رویداد برای نخستین بار در دانشگاه کردستان و با حضور دانشجویان و اعضای هیأت علمی علاقمند و صاحب ایده برگزار می‌شود.

وی مزایای شرکت در این جشنواره را آشنایی با فضای کار اشتراکی، فضای کارگاهی، خدمات مالی، ایجاد شبکه ارتباطی، آموزش و توانمندسازی دانست و خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری این رویداد ایجاد زمینه و شرایط مناسب برای آشنایی دانشجویان با مسائل فناورانه در قالب انجام پروژه‌های علمی، حمایت از سرمایه‌های انسانی و استعدادهای علمی کشور و تبدیل خلاقیت و دستاوردهای علمی به محصولات قابل ارائه به بازار است.