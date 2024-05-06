سبد گردشگری دانشگاه آزاد شاهرود تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی سمیعی ظهر دوشنبه در همایش افق تحول دانشگاه، اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد شاهرود ضمن اشاره به ظرفیت‌های گردشگری موجود در منطقه بیان کرد: دارای بودن جنگل‌های هیرکانی و در فاصله نزدیک، رمل و ماسه‌های کویری از شاهرود یک قطب گردشگری در کشورمان ساخته است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌هایی مانند ابوالحسن خرقانی، بایزید بسطامی، ابنیه تاریخی و … در شاهرود بیان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در صدد است تا برای بهره‌گیری هر چه بهتر از این ظرفیت‌ها، اقدامی در خور را صورت دهد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود از تدوین سند گردشگری در این دانشگاه خبر داد و گفت: فرصت‌های خوبی به لحاظ گردشگری در شاهرود وجود دارد و از آنجا که دانشگاه آزاد نیز توانمندی‌ها و زیرساخت‌های بسیار خوبی را دارد، به فکر تدوین یک سبد گردشگری افتادیم که در آینده نزدیک به محوریت امکانات دانشگاه و گردشگری شهرستان شاهرود اجرایی خواهد شد.

سمیعی با بیان اینکه زمین ورزش، زمین چمن، امکانات رفاهی، اقامتی، گردشگری، تالار پذیرایی با ظرفیت دو هزار نفر و… در زمره امکانات خوب دانشگاه محسوب می‌شود، گفت: در صدد هستیم تا این امکانات را برای توسعه گردشگری به کار ببندیم

وی با اشاره به ایجاد زیرساخت گردشگر پذیری در دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود بیان کرد: این طرح ده میلیارد تومان هزینه دارد اما برآوردها نشان می‌دهد با توجه به ظرفیت‌های عظیم گردشگری شاهرود اگر تنها در نیمی از ماه یعنی ۱۵ روز بتوانیم میزبان گردشگران باشیم، این هزینه کرد در کمتر از دو سال برمی گردد.

رئیس دانشگاه آزاد شاهرود همچنین درباره حمایت دانشگاه از صنعت نیز گفت: امروز دو واحد تولید ظروف یک بار مصرف و اقلام بهداشتی و همچنین کارخانه تولید لوازم مرتبط با بسته بندی در فضاهای بلااستفاده دانشگاه مشغول به کار هستند و تنها یکی از این واحد در سه شیفت کاری و هر شیفت ۵۰ کارگر را مشغول به کار کرده است.

سمیعی با بیان اینکه شرط دانشگاه برای این موضوع اشتغال فارغ‌التحصیلان همین دانشگاه بود که خوشبختانه محقق شده است، گفت: استقرار این کارخانه‌ها سالانه دو میلیارد تومان هم به اقتصاد دانشگاه آزاد شاهرود کمک می‌کند و از سوی دیگر خیال کارخانه‌ها را هم از فکر نداشتن مکان مناسب، راحت کرده است.

به گزارش مهر، همایش افق تحول دانشگاه، اجلاسیه گروه کشوری معماری و شهرسازی دیروز در دامغان و امروز در شاهرود برگزار و طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی کشور مهمان این مراسم بود.