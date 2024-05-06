به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال نساجی و پرسپولیس در هفته بیست و ششم لیگ برتر از ساعت ۱۸:۱۵ و در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود پرسپولیس به پایان رسید.

ترکیب نساجی: لوآن پولی، وحید محمدزاده، امیرمهدی جان‌ملکی، سعید غلامعلی بیگی، فرزاد زامهران، منصور باقری، محمد عباس‌زاده، امیرحسین سام دلیری، امیر محمد هوشمند، سیدمحمدرضا حسینی، محمدرضا عباسی

ترکیب پرسپولیس: علیرضا بیرانوند، گئورگی گولسیانی، حسین کنعانی زادگان، عبدالکریم حسن، دانیال اسماعیلی فر، مسعود ریگی، سروش رفیعی، اوستون ارونوف، مهدی ترابی، وحید امیری و عیسی آل کثیر

بازیکنان پرسپولیس خیلی زود و در اولین حمله خود موفق شدند دروازه نساجی را باز کنند. شاگردان «اوسمار ویه‌را» با پاسکاری های زیاد توپ را به وحید امیری رساندند و این بازیکن در بیرون محوطه جریمه توپ را به اوستون ارونوف پاس داد و این بازیکن در دقیقه ۵ با شوتی سرکش و روی اشتباه لوان پولی موفق شد گل اول بازی را برای پرسپولیس به ثمر برساند.

گل زود هنگام پرسپولیس توسط ارونوف

در دقیقه ۱۰ بازی و روی خط سروش رفیعی بر روی باقری، موعود بنیادی فر داور بازی هافبک پرسپولیس را با کارت زرد جریمه کرد.

فرصت سوزی ارونوف

در دقیقه ۱۳ و روی حرکت خوب عیسی آل کثیر در زمین نساجی، این بازیکن توپ را به محوطه جریمه نساجی کشاند و با یک پاس زیبا اوستون ارونوف را در موقعیتی تک به تک با لوان پولی قرارداد اما ضربه این بازیکن از کنار دروازه به بیرون رفت تا وینگر ازبکستانی یک موقعیت ۱۰۰ درصدی گل را از دست دهد.

سام دلیری خالق اولین موقعیت خطرناک نساجی

بازیکنان نساجی پس از دریافت گل اول، هجومی تر بازی کردند و در دقیقه ۱۶ از سمت چپ موقعیتی را روی دروازه پرسپولیس تدارک دیدند که با ضربه سر امیرحسین سام دلیری همراه شد و توپ او به شکل خطرناکی از کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.

بازیکنان پرسپولیس حملات زیادی را روی دروازه نساجی تدارک دیدند که در دقیقه ۲۱ بار دیگر ارونوف صاحب توپ شد و از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت زنی کرد که لوان پولی در دو مرحله توپ این بازی را مهار کرد.

در دقیقه ۲۶ در نزدیکی محوطه جریمه نساجی در سمت چپ، ضربه آزاد برای پرسپولیس شکل گرفت و مهدی ترابی پشت توپ ایستاد و اقدام به شوت زنی کرد که توپ او به شکل خطرناکی به بیرون رفت.

یک برزیلی ناجی دروازه نساجی شد

در دقیقه ۳۶ و روی حرکت زیبای مهدی ترابی از سمت راست، مسعود ریگی در موقعیتی تک به تک به لوان پولی قرار گرفت اما ضربه این بازیکن را دروازه بان برزیلی نساجی به خوبی مهار کرد تا مانع از باز شدن دروازه تیمش برای بار دوم شود. در دقیقه ۴۴ و در مصافی تک به تک با دروازه بان، عیسی آل کثیر نتوانست از موقعیت خوبی که برایش به وجود آمده بود استفاده کند و لوان پولی بار دیگر مانع از گلزنی پرسپولیس شد.