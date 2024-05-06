ضرورت پایان دادن به بنگاه داری بانک ها/دولت از تصدی گری خود بکاهد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سعیدی سیرایی بعدازظهر دوشنبه در نشست پرسش و پاسخ که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، گفت: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری رعایت اخلاق انتخاباتی حرف اول را می‌زند و هم در حوزه سیاسی و هم در حوزه دینی مکلف به رعایت اخلاق در انتخابات هستیم.

وی اولویت اول را حضور حداکثری و مشارکت پرشور مردم در انتخابات دانست و افزود: از همه مردم درخواست دارم فارغ از هر نوع نگاه، دیدگاه و نقدی که دارند، حضور حداکثری پای صندوق‌های رأی داشته باشند زیرا این امر نشان دهنده وفاداری و پایبندی آنها به آرمان‌های نظام و انقلاب و فرمایشات رهبری است.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد، تصویب یا تقنین قانون و نظارت بر اجرای آن را دو وظیفه اساسی مجلس برشمرد و مطرح کرد: اگر در طول ۴۵ سال گذشته مجالس ما در تراز انقلاب عمل می‌کردند، امروز با این همه مشکلات مواجه نبودیم.

عدم نظارت یکی از اساسی‌ترین مشکلات مجالس گذشته

سعیدی سیرایی عنوان کرد: اگر قوانین بر اساس برنامه ۲۰ ساله و برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی تصویب و بودجه‌های سالانه با توجه به آنها دیده می‌شد، قرار بود پس از ۶ برنامه و ۲۰ سال در غرب آسیا در بسیاری از حوزه‌ها رتبه اول منطقه باشیم اما قوانین مصوب به صورت روزمره و پروژه‌ای بوده‌اند.

وی با اشاره به عدم نظارت صحیح بر اجرای قوانین بیان کرد: بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمتر از ۳۰ درصد از برنامه‌های توسعه تحقق یافته‌اند که این نشان می‌دهد حکمرانی قانون انجام نشده بلکه انباشت قانون داشته‌ایم و قوانین متعددی مصوب شده‌اند اما متقن نبوده‌اند.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد افزود: اگر متقن بودند لازم نبود پس از مدتی آئین نامه به پیوست آنها تنظیم کنیم. در مجموع شاید یکی از اساسی‌ترین مشکلات مجالس گذشته عدم نظارت بوده و نظارت به منظور جلوگیری از فساد ضروری است.

در مبارزه با فساد مرد از نامرد مشخص می‌شود

سعیدی سیرایی با اشاره به نقش اساسی مجلس در مبارزه با فساد مطرح کرد: با آغاز مبارزه با فساد، مرد از نامرد مشخص می‌شود. شاید بسیاری از افراد متدین و به استقلال کشور معتقد بودند و منافع ملی را بر فردی ترجیح می‌دادند اما نتوانستند در برابر فساد مقاومت کنند و راه مبارزه با آن را ادامه دهند.

وی با اشاره به اینکه امروز ۶۰ درصد بودجه کشور برای شرکت‌های زیر مجموعه دولت تصویب می‌شود، خاطرنشان کرد: در گام دوم انقلاب، مقام معظم رهبری به بحث بودجه نامتوازن و نامتعارف اشاره کردند. اگر بودجه بر اساس اسناد بالادستی و به درستی تصویب شود، ۹۰ درصد نظارت ما محقق می‌شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد عنوان کرد: در عین حال اتفاقات خوبی در طول این سال‌ها افتاده و قصد نداریم خدمات ۴۵ ساله انقلاب را زیر سوال ببریم اما با آنچه اهداف و آرمان‌ها بوده فاصله بسیاری داریم که این زیبنده نظام اسلامی نیست.

مجلس باید بدون تعارف بر اجرای قوانین نظارت کند

سعیدی سیرایی تاکید کرد: اگر با توجه به این رویکرد نمایندگانی برای مجلس انتخاب شوند که اقدام به حکمرانی قانون کرده و بدون تعارف و رودربایستی بر اجرای قوانین مصوب نظارت کنند، بسیاری از مشکلات در کشور حل می‌شود و به نقطه مدنظر انقلاب و نظام و آرمان‌های امام راحل خواهیم رسید.

وی در رابطه با جایگاه دلار در اقتصاد ایران، سیاست مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب را دلارزدایی از اقتصاد کشور دانست و افزود: به منظور دستیابی به این هدف، باید جهش تولید را افزایش دهیم و ارتباط خوبی با کشورهای همسایه برقرار کنیم تا بتوانیم مراودات ملی و واردات و صادرات داشته باشیم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: اصلی ترین راهکار این موضوع مشخص کردن تکلیف بانک‌ها است. تا زمانی که جهش تولید محقق نشود نمی‌توانیم اقدامی برای کشور و صادرات داشته باشیم.

واردات خودرو به کشور باید انجام شود

سعیدی سیرایی خاطرنشان کرد: تا زمانی که بانک‌ها بنگاه داری می‌کنند، توقع بی جایی است که قیمت دلار کاهش یابد. این بنگاه داری موجب شده دلال‌ها در بیرون قیمت دلار را مشخص کنند و هر زمان می‌خواهند آن را افزایش یا کاهش دهند که این موضوع یکی از بزرگترین مشکلات کشور است.

وی با تاکید بر ضرورت پایان دادن به بنگاه داری بانک‌ها عنوان کرد: با جهش تولید، برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و حل مشکلات اقتصادی می‌توانیم دلارزدایی را محقق کنیم اما پایه اقتصاد از ابتدا از دست جریان انقلابی خارج و ریل گذاری اشتباهی انجام شده است.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد با اشاره به اینکه برای بهبود وضعیت اقتصاد ریل گذاری این حوزه باید به مردم واگذار شود، در رابطه با واردات خودروی خارجی تصریح کرد: صددرصد باید خودرو به کشور وارد شود.

دولت تصدی گری خود را کاهش دهد

سعیدی سیرایی افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون، کار باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت تصدی گری خود را از دستگاه‌ها و شرکت‌هایی که کمترین سهام را دارند بردارد. دولت باید واردات را آزاد کند و بخش خصوصی نیز برای رقابت با خودروهای خارجی کیفیت محصول خود را افزایش و قیمت را کاهش دهد.

وی بیان کرد: اگر بخش خصوصی به صورت واقعی فعال شود و ناترازی انرژی از بین برود، کمکی به حوزه بازنشستگی می‌شود و دولت مجبور نمی‌شود سن بازنشستگی را افزایش دهد. این موضوع همان عدم حکمرانی قانون و تصویب قوانین پروژه‌ای و موقت است.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد ادامه داد: اگر مجلس نظارت دقیقی بر صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی می‌کرد، شرکت‌ها و صنایع بزرگ زیان ده نمی‌شدند که دولت به دلیل عدم کسب درآمد و سود مجبور به تصویب چنین قوانینی شود.

ضرورت فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب

سعیدی سیرایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به نابسامانی گسترده در حوزه عفاف و حجاب چه ایده‌ای برای این حوزه دارید؟ گفت: حجاب یک مساله شرعی و قانونی است و ما مکلف به اجرای آن هستیم اما ابتدا باید برای آن فرهنگ سازی کنیم و در این مسیر به حکمرانی قانون توجه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در دهه ۷۰ بحث تهاجم فرهنگی را مطرح کردند، افزود: با این حال دولت و مجلس هیچ فکری در این زمینه نکردند. برای آموزش، حقوق و معیشت معلمانی که باید به فرزندان ما آموزش دهند، چه فکری شده و در حوزه زیرساختی مدارس چه اتفاقاتی رقم خورده است؟

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد بیان کرد: در گذشته که تعداد فرزندان بالا بود و تربیت و آموزش آنها در خانواده انجام می‌شد، اثرپذیری از خانواده‌ها بیشتر بود اما در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به دلیل پایین بودن تعداد فرزندان، اثرپذیری از مدارس مطرح شد.

همه بار مسؤولیت در حوزه عفاف و حجاب نباید بر دوش فراجا باشد

سعیدی سیرایی متذکر شد: وقتی معلم اعتقادی به حجاب و عفاف ندارد، چطور انتظار داریم فرزندان ما را در این زمینه آموزش دهد؟ با توجه به اینکه انسان‌های متعهد در مدرسه به ویژه از مقاطع پیش دبستانی و ابتدایی تربیت می‌شوند و پرورش می‌یابند، مجلس باید برای این موضوع تدبیری اتخاذ کند.

وی تاکید کرد: در زمینه عفاف و حجاب نباید همه بار مسؤولیت بر دوش فراجا باشد اما باید برنامه ریزی های لازم صورت گیرد تا به جای اینکه جلوی هزاران نفر در خیابان گرفته شود، جلوی ۱۰۰ فروشنده و به جای آن از فعالیت ۱۰ تولیدکننده و نیز قاچاق کالا جلوگیری و مبدا این امر خشک شود.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد اظهار کرد: هیچکس در جامعه مخالف حجاب اسلامی نیست و بسیاری از خانواده‌ها تمایل به این موضوع دارند اما تفاوت هزینه‌های یک چادر مشکی با مانتوی مد روز را باید مد نظر داشت و برای آن فکری کرد.

هر مطالبه گری که به نفع مردم باشد را با شجاعت پیگیری می‌کنم

سعیدی سیرایی مطرح کرد: به این دلیل که مسؤولان از مردم و فرهنگ مردمی بودن، خدمتگزاری و نوکری آنها دور شده‌اند، گله مندی بین مردم ایجاد شده و نوعی اعتراض مدنی صورت گرفته است اما در مجموع همه بانوان ایرانی به عفاف و حجاب اعتقاد دارند.

وی با بیان اینکه در چارچوب نظام اسلامی، هر مطالبه گری که به نفع مردم باشد را با شجاعت پیگیری می‌کنم، گفت: در دور گذشته جریان‌های انقلابی لیست‌هایی را منتشر کردند و نقد عملکردی نسبت به من وجود نداشت، بلکه به دلیل برخی بی اخلاقی‌ها به جمع بندی در مورد من نرسیدند و فرد دیگری انتخاب شد.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد بیان کرد: پس از مرحله اول که فرصت ایجاد شد، به همه جریان‌های انقلابی اعلام کردم که آماده پاسخگویی به بی اخلاقی‌ها هستم و یکی از احزابی که شعارش شفافیت و صداقت بود به عنوان اولین مجموعه آن را از من پذیرفت.

تعهد می‌دهم جز صداقت و شفافیت در مجلس کاری نکنم

سعیدی سیرایی افزود: این مجموعه این جسارت را به خرج داد که به فاصله دو ماه از نظرش برگردد و شاید هجمه‌ها و بی اخلاقی‌های مذکور ادامه دار باشد که هست. آنها با بررسی‌های انجام شده بنده را انتخاب کردند و تعهد می‌دهم که جز صداقت، شفافیت، ولایتمداری، مبارزه با فساد و کار جهادی اقدام دیگری نکنم.

وی در رابطه با مشکلات استان البرز از نظر ساختاری و تخصیص بودجه به ویژه به حوزه فرهنگی و آموزشی بیان کرد: این استان در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، فرهنگی، ورزشی و … دچار عقب ماندگی‌هایی است که باید برای جبران آنها تلاش مضاعف داشته باشیم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد اشاره کرد: در سال گذشته بودجه عمرانی البرز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان با جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر بود، در صورتی که استان‌هایی با جمعیت کمتر داریم که بودجه عمرانی آنها بیشتر است.

ضرورت پیش بینی ردیف بودجه خاص برای آموزش و پرورش البرز

سعیدی سیرایی ادامه داد: البرز از نظر درآمدی جزو ۱۰ استان اول کشور اما در حوزه تخصیص تقریباً در جایگاه بیست و سوم قرار دارد. از نظر قانون حتی اگر استان در زمینه بودجه مازاد پیش بینی شده نیز درآمد داشته باشد، باید ۱۰ درصد از آن به استان اختصاص داده شود.

وی با اشاره به اینکه البرز در این زمینه در دو سال قبل حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طلب دارد که باید پیگیری شود، اظهار کرد: البرز به دلیل مهاجرپذیری عقب ماندگی‌های بسیاری دارد که باید پیگیری‌های لازم انجام شود و وزیر آموزش و پرورش تعهد دهد برای البرز نیز مانند سیستان و بلوچستان ردیف خاصی پیش بینی کند.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد یادآور شد: البرز در ادوار گذشته مجلس، حداقل دو سه چهار دوره قبل، نماینده‌ای در کمیسیون برنامه و بودجه نداشته است. این کمیسیون بر بودجه نظارت دارد و از آن ۹ نفر و از مابقی کمیسیون‌ها سه نفر به کمیسیون تلفیق راه می‌یابند.

بهترین برنامه اراده مبارزه با فساد است

سعیدی سیرایی با بیان اینکه تلاش می‌کنم در کمیسیون برنامه و بودجه و در کنار آن در کمیسیون تلفیق عضویت داشته باشم، عنوان کرد: باید برای ارتقای ردیف‌های بودجه تلاش شود اگرچه در این دولت و مجلس نیز اتفاقات خوبی در حوزه‌های بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش و … رقم خورده اما لازم و کافی نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برای مبارزه با مافیای موجود بر سر راه واردات خودرو چه برنامه‌ای دارید؟ تشریح کرد: بهترین و عملیاتی ترین برنامه داشتن اراده مبارزه با فساد و عدم ترس از قدرت مافیاست. باید به این فکر کنیم که نماینده مردم می‌شویم تا از حق و حقوق آنها دفاع و مشکلاتشان را مرتفع کنیم.

کاندیدای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرج، فردیس و اشتهارد افزود: اگر شجاعت مقابله با مافیا داشته باشیم قوانین لازم موجود هستند اما نماینده‌ای موفق است که از کمک مردم، نخبگان، جریان‌های انقلابی و … نیز بهره مند شود و هیأت‌های اندیشه ورز را تشکیل دهد تا بتواند امور را پیگیری کند.

آمادگی مناظره با اعضای شورای شهر کرج را دارم

سعیدی سیرایی خاطرنشان کرد: در صورت راه یابی به مجلس شورای اسلامی با دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها ارتباط مستمر خواهم داشت و حداقل هر سه ماه یکبار در میان آنها حضور پیدا کرده و مشکلات را مطرح می‌کنم و از نظرات و ایده‌ها و برنامه‌های آنها بهره مند می‌شوم و آنها را پیگیری می‌کنم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص علت عزل و نصب او از شهرداری کرج گفت: همانطور که شورای شهر از روی اختیار می‌تواند مرا انتخاب کند، اختیار عزل نیز دارد اما آمادگی دارم مناظره‌ای با حضور اعضای شورای شهر کرج برگزار شود و ادله‌های خود را شفاف بیان کنند و من هم به صورت شفاف با اسناد و مدارک توضیح دهم.