به گزارش خبرنگار مهر، آخرین دیدار از هفته بیست و ششم رقابت های لیگ برتر بین تیم های استقلال و ذوب آهن از ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امروز دوشنبه به قضاوت کوپال ناظمی در ورزشگاه آزادی برگزار شد که این دیدار با برتری ۲ بر یک استقلال به پایان رسید. مجید علیاری(۶) برای ذوب آهن گل زد. ماشاریپوف(۶۴) و بلانکو(۴+۹۰) برای استقلال گل زدند.

جواد نکونام در نشست خبری بعد از این دیدار گفت: می دانستیم بازی سختی است و اگر غفلت کنیم ذوب آهن دردسرساز خواهد شد. یک توپ کاملا ساده را تمرکز نداشتیم و گل خوردیم و بازی برایمان سخت شد. اما زود شکل تیم را درست کردیم و به گل رسیدیم. باید بازی را مساوی به رختکن می رفتیم. در نیمه دوم شرایط را تغییر دادیم و موقعیت های زیادی را ایجاد کردیم و خدا را شکر توانستیم سه گل بزنیم که یکی از آنها مردود شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: این پیروزی را تقدیم به هواداران استقلال می کنم. از همه بازیکنانم هم تشکر می کنم که با قلب شان بازی کردند. یک نکته را هم باید بگویم و آن اشاره به قضاوت داور است. ناظمی برای تیم من سه اشتباه تاثیرگذار در گذشته داشت اما امروز قضاوت بی نقصی داشت. او بازی سختی را قضاوت کرد چرا که انتقال توپ خیلی سریع بود.

نکونام در واکنش به این که پیروزی پرسپولیس چقدر تیم شما را تحت فشار گذاشت گفت: قبل از بازی به بازیکنان گفتم که تمرکزمان روی خودمان است. بازیکنان و نفراتی که تیم رقیب دارد را کنار تیم ما بگذارید بعد قضاوت کنید. بعد از بازی بازیکنان ما نای راه رفتن نداشتند. تمرکزمان روی چهار بازی آینده است و از فردا کارمان را دوباره شروع می کنیم.

وی با بیان این که هر چه جلوتر می رویم کار سخت تر می شود، در مورد عملکرد دو بازیکن خارجی استقلال و بازیکنانی که مد نظرش بود گفت: تلاش کردیم که بازیکنان و تیم قوی داشته باشیم به خاطر هواداران. من بازیکنانی را رصد کردم که به درد استقلال می خوردند. من دو بازیکن کلیدی را تا پایان فصل ندارم. سیلوا و آرمین تازه از مصدومیت رها شده اند و نتوانستیم از آنها استفاده کنیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد درگیری حامدی فر با بازیکن ذوب آهن گفت: چیزی که به من گفتند این بود که حرکاتی صورت می گرفته و بازیکن ما از پشت بازیکن حریف را هل می دهد. من خودم صحنه را ندیدم و چیزی که نقل شده بود را عنوان کردم.

جواد نکونام در مورد آینده استقلال و مدیریت این باشگاه گفت: فعلا تمرکزمان روی بازی با فولاد است و به مسایل دیگر فکر نمی کنیم.