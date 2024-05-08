به گزارش خبرنگار مهر، نشست «دختران منتخب کشور؛ نامزدهای مشاوران جوان دولت مردمی»، در آستانه دهه کرامت با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در سالن پیامبر اعظم وزارت کشور برگزار شد.
خزعلی در این نشست که با حضور مشاوران امور بانوان دستگاههای اجرایی برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن روز دختر با تاکید بر نقش محوری زنان و دختران در خانواده گفت: دختر مورد عنایت و بزرگداشت اسلام است. رهبر معظم انقلاب در برنامه هفتم بر دو مساله خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی زنان تاکید میکنند چرا که زن و پیشرفت او و فراهم کردن هر چه بیشتر شرایط برای پیشرفت زنان اهمیت دارد.
خزعلی در ادامه گفت: تفاوتهای میان دختر و پسر، زنان و مردان برای تبعیض نیست بلکه برای رشد و کمال و تقسیم وظایف است. هر کدام جلوه صفات خالق هستند و میتوانند تجلی کمال الهی در جامعه بشری باشند و شرایطی دارند تا جامعه بتواند از این استعدادها و ظرفیتها استفاده کند و برای کمال هر کدام به کار بگیرد.
وی افزود: به دلیل مسوولیتهای چندگانهای که خداوند در خلقت به دوش زنان گذاشته است، گاهی مساوات به ضرر زنان تمام میشود. خلقت برای تربیت نسل او را برگزیده است. این مزیت نسبی است که غرب میخواهد از زن بگیرد و میخواهد هویت زن را در شکل برابری استحاله کند. غرب میخواهد هویت زنانه را از بین ببرد. هویت زنانه یک پشتوانه و گنجینه است که زنان باید آن را حفظ کنند. ما باید قوانین را به گونهای تنظیم کنیم که این هویت حفظ شده و زنان بتوانند مسوولیتهایی که فطرت و خلقت به دوش او گذاشته، به خوبی به انجام برساند.
وی با اشاره به اینکه رهبر انقلاب فرمودهاند «باید از فکر زنان در تصمیمسازیها و تصمیمگیریها استفاده شود» اظهار داشت: زنان میتوانند مشاورین وزرا باشند و باید در برنامههای وزارت خانهها با فکر زنانه و با ایدههای جدید دخالت داشته باشند. در همین راستا رئیسجمهور زنان را در شوراهای عالی منصوب کرده و به برخی وزارتخانهها تکلیف کردهاند که زنان در منصبهای مدیریتی حضور داشته باشند. برونداد این تصمیم در وزارتخانههایی که این کار انجام دادهاند چشمگیر بوده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اظهار داشت: معاونت زنان بر مبنای اسناد بالادستی یک نهاد ستادی است و در همین راستا وظایفی دارد و خیلی وارد کار اجرایی نمیشود. ولی میتواند دستگاههای اجرایی را هماهنگ به کار در امور زنان کند و خود نظارتکننده باشد. معاونت زنان ریاست جمهوری وظیفه سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی، رصد و ارزیابی فعالیتها را بر عهده دارد.
وی افزود: مهمترین و عملیاتیترین اسناد بالادستی که معاونت زنان از آن پیروی میکند سند تحول دولت مردمی است. حضور زنان در فعالیتها فرصت بینظیر و پیشران برای رفع چالشها هستند. از این رو ما نظام مسائل زنان را از نشستهای حوزه زنان و پرسشنامه و راههای دیگر احصا کردهایم.
خزعلی با تاکید بر اینکه معاونت زنان متولی انجام ۱۹ اقدام و همکاری در ۴۵ عنوان اقدام دیگر با دستگاهها است گفت: اهداف کوتاه مدت به اتمام رسیده و اهداف میان مدت تا حدود ۷۰ درصد تکمیل شده است. اهداف بلندمدت نیز ادامهدار خواهد بود.
وی در ادامه گزارشی از مجموعه فعالیتهای معاونت امور زنان ارائه کرد و گفت: معاونت زنان بیشترین مشارکت را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما و بخشهای تبلیغات و فرهنگسازی داشته است. همچنین همکاریهایی در اموری که متولی آن هستیم با وزارت بهداشت، وزارت علوم و دیگر دستگاهها داشتهایم.
خزعلی در ادامه برخی جزئیات و فعالیتها را در راستای تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر حمایت از خانواده، پیشگیری از آسیب طلاق، حمایت از جوانی جمعیت و انعطاف شغلی، تشریح کرد و اظهار داشت: تهیه اطلس مدیران زن کشور، اطلس جامعه آماری زنان و خانواده، حمایت از زنان سرپرست خانوار، عدالت جنسیتی، زنان و آموزش عالی، موانع رشد و شکوفایی زنان و آسیبهایی که متوجه زنان است و دیگر موارد از جمله اقدامات است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه آمار ما به درستی در جهان منتشر نمیشود بیان کرد: آمارها برای برنامهریزی و داشتن نگاه واقعبینانه به مسائل زنان مورد نیاز است. آمارهای نادرستی از ما از طریق درگاههای نامطلوب و معاند نظام جمهوری اسلامی منتشر میشود. در این راستا سازمانهای دولتی اطلاعات درست را به ما میدهند که در حال نهاییسازی است.
وی افزود: بیشترین مواردی که به عنوان چالش با آن رو به رو هستیم که در قالب یک لایحه آمادهسازی خواهد شد. مواردی در رابطه با حقوق و مسائل قضائی، اشتغال و کارآفرینی، حمایت از خانواده، اوقات فراغت، حجاب و عفاف را میتوان نام برد. مثلاً یکی از کارها در حوزه جمعیت رصد دستگاهها و بررسی وضعیت آنهاست که آیا مادرها میتوانند در کنار فرزندانشان با آرامش خاطر حضور یابند یا نه. از طرفی مسائلی مانند جذب یک درصد بودجه دستگاهها برای انجام فعالیت زنان نیز قابل بیان است که حوزه زنان را داری پشتوانه خواهد کرد تا ایدهها و طرحها را پیاده کنند. در گذشته معاونت زنان وزارت فرهنگ و بنیاد امور ایثارگران هر کدام یک درصد بودجه داشتیم که این بودجه به صورت تجمیعی در اختیار ما قرار گرفته است.
وی افزود: ساختار معاونت در حال حاضر ضعیف است. معاونت در دولت دهم ۱۲۰ پست داشت و دارای قدرت بیشتری بود ولی در دولت قبل ضعیف شد و به ۳۹ پست رسید که در صدد اصلاح ساختار هستیم. این باعث شده است که قدرت مانور کمی داشته باشیم.
خزعلی همچنین گفت: در برنامه هفتم برای اولین بار فصل خاصی به زن و خانواده اختصاص یافته است که ۱۲ حکم و یک فصل آن در حوزه زن و خانواده است. کارهای زیادی انجام شده است که به ثمر برسد. برنامههایی از جمله ایجاد ظرفیتهای شغلی برای خانمهای خانهدار، طرح توانمندسازی زنان و حمایت از کسب و کار پایدار خانوادهمحور که با ارائه تسهیلات از کارآفرینی زنان پشتیبانی میکند، تا تعدادی از زنان سرپرست خانوار را تحت پوشش قرار دهد و با آنان قرارداد ببندد و از مواد اولیه تا بازار آنها را حمایت کند. این باعث پایداری کار میشود. این اولین باری است که میخواهیم حتماً کارآفرین خانم باشد تا از بسیاری از آسیبها جلوگیری شود.
معاون زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه افزود: دولت در راستای حمایت از زنان سرپرست خانواده تأسیس صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار که دولت وامهای آن را ضمانت کند، تسهیلات مشاغل خانگی، کسب و کار پایدار خانوادهمحور راه اندازی بازارچههای فروش کالای زنان خانهدار را در دستور کار دارد. علاوه بر آن حمایت از زنان زندانی و فرزندان آنها از دیگر اقدامات صورت گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: ما سعی داریم با استفاده از ظرفیت دستگاهها در حوزه زنان و خانواده مسائل مغفول مانده را با انجام هماهنگی و جهتدهی برای توانمندی بانوان ساماندهی کنیم. در دو سال گذشته دو درصد از بیکاری خانمها کاسته شده و مشارکت آنها افزایش یافته است. اعتبار مشاغل خانگی افزایش یافته است تا خانمها در کنار فرزندانشان بتوانند استقلال مالی داشته و کمک خانواده باشند.
خزعلی در پایان بیان کرد: در راستای آسیبهایی مانند طلاق، خودکشی زنان خیابانی اقداماتی صورت گرفته است. یکی بحث طلاق است. در این راستا سامانه همساز برای ارائه مشاوره به زوجهای جوان که در سال اول زندگیشان به صورت رایگان است طراحی شده و در دو استان قم و سمنان آغاز به کار کرده است. حرکت بعدی نوشتن و نهایی کردن سند مشاوره خانواده است. این سند آماده رونمایی است. در برنامه هفتم رصد و نظارت بر مشاوره خانواده در عهده معاونت زنان بوده است. همچنین طرحهایی برای تحکیم خانواده، ازدواج و طرح همسانگزینی هدی، طرحهایی برای خانوادههای روستایی، طرح محله یار با همکاری وزارت کشور در محلههای حاشیهنشین اجرا شده است.
در این نشست تعدادی از دانشآموزان برتر و دانشجویان نخبه و مشاورین دستگاههای اجرایی به بیان مشکلات و چالشهای حوزه زنان پرداختند. معاون زنان و خانواده رئیس جمهور نیز تاکید کرد که دانشجویان و دانشآموزان، مشاورِ مشاورین دستگاهی خواهند بود و وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی از نظراتشان استفاده خواهند کرد.
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