۶ دوپینگی جدید در ورزش ایران/پاورلیفتینگ در رقابت با کشتی پهلوانی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با آغاز سال جاری میلادی جاری، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) وارد پروسه کنترل دوپینگ ورزشکاران در این سال شد.

نمونه گیری از ۱۴۰ ورزشکار در ۱۴ رشته

نمونه گیری از ورزشکاران رشته های مختلف، بخش مهم و بزرگ این پروسه را شامل می شود. بر این اساس از ۱۱ دی (آغاز سال میلادی) تا ۱۲ اردیبهشت (زمان آخرین گزارش به روز رسانی شده توسط نادو) از ۱۴۰ ورزشکار تست دوپینگ گرفته شده است. ۱۰۵ ورزشکار در بخش مردان و ۳۵ ورزشکار در بخش بانوان شامل این آمار می شوند.

فوتبال، کشتی، کشتی پهلوانی، دوچرخه سواری، والیبال، بسکتبال، تیراندازی، دوومیدانی، شنا، واترپلو، پاورلیفتینگ، پارا پاورلیفتینگ، ووشو و تکواندو ۱۴ رشته ای هستند که طی این مدت از ورزشکاران شان نمونه گیری (۱۴۰ نمونه) شده است.

۶ نمونه مثبت جدید

تست های گرفته شده از ورزشکاران به منظور آنالیز و اعلام رای در اختیار آزمایشگاه قطر قرار گرفته است. بر اساس نتایج اعلام شده توسط این آزمایشگاه، نتیجه تست ۵ ورزشکار مثبت شده است. ضمن اینکه یک ورزشکار هم از انجام تست امتناع کرده است. طبق قوانین آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) امتناع از تست به منزله است. با این حساب در سال جاری میلادی و تا به امروز، ورزش ایران ۶ ورزشکار دوپینگی دارد.

سه رشته ای که امسال دوپینگی داشتند

فرزاد شارکی قائم مقام دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) در گفت و گو با خبرنگار مهر با تایید این آمار گفت:بر اساس نتایج اعلام شده از تست های گرفته شده در سال جاری، ۲ تست از کشتی پهلوانی مثبت شده است. ۲ تست از پاورلیفتینگ و یک تست هم از پاراپاورلیفتینگ مثبت اعلام شده است.

وی تاکید کرد: ورزشکاری هم از درخواست ماموران نادو برای انجام تست سرباز زده و اقدام به فرار کرده است، از رشته پارولیفتینگ بوده است.

شارکی تصریح کرد: با احتساب این ورزشکار که اقدامش به مثابه دوپینگ قطعی است، فعلا دوپینگ ۶ ورزشکار در سال جاری محرز شده است.

قائم مقام دبیرکل نادو همچنین یادآور شد که از مجموع ۱۴۰ تست گرفته شده، نتیجه حدود ۵۰ تست مشخص نشده است و آمار ارائه شده بر مبنای تعداد تست هایی است که نتیجه آنالیز آنها توسط قطری ها اعلام رسمی شده است.

پاورلیفتینگ در رقابت با کشتی پهلوانی

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی پهلوانی که دو ورزشکارش در سال جاری مرتکب دوپینگ شده اند، سال گذشته هم با دو ورزشکار جزو رشته های دوپینگی در ورزش ایران بود.

نام پاورلیفتینگ اما در فهرست دوپینگی های سال گذشته میلادی نبود اگرچه ورزشکاران این رشته امسال و تا به امروز سه ورزشکار دوپینگی دارد (مثبت شدن دو تست و امتناع از دوپینگ).

همچنین به غیر از کشتی پهلوانی و پاورلیفتینگ، فعلا تستی از ورزشکاران دیگر رشته ها مثبت نشده است. بنابراین به نظر می رسد این دو رشته در دوپینگ و ارتکاب به این پدیده شوم در رقابت با هم هستند.