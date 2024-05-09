صورت های مالی صنایع انرژی بر نشانگر تامین برق پایدار صنایع است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی تصریح کرد: خوشبختانه در مرداد سال گذشته و در اوج بار تابستان ۱۴۰۲، تولید فولاد ایران در بین کشورهای جهان بیشترین رشد را داشته و با توجه به افزایش حجم صادرات فولاد کشور از سود مطلوبی در صورت‌های مالی خود برخوردار بوده‌اند و همین امر موید آن است که در زمینه دریافت انرژی برق از رشد مطلوبی برخوردار بوده و انرژی پایداری دریافت کرده‌اند.

به گفته مدیرعامل شرکت توانیر میزان رشد مصرف برق صنایع انرژی بر در مرداد سال گذشته حدود ۵.۵ درصد بود و کمترین میزان تولید این صنایع به آذر ماه گذشته مربوط می‌شد که هیچ محدودیتی در تأمین برق و انرژی نداشته‌اند.

رجبی مشهدی در ادامه با تاکید بر اینکه اگرچه صنعت برق تمام تلاش خود را به کار می‌بندد که انرژی بیشتری به بخش مولد کشور تحویل دهد و این را جزو مسوولیت‌های خود می‌داند، تاکید کرد: بنابر بر تکلیفی که در ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق پیش بینی شده است، صنایع انرژی بر باید حتماً خودشان نیروگاه بسازند که خوشبختانه تعدادی از آنها تاکنون موفق به احداث حدود ۱۴۰۰ مگاوات نیروگاه احداث شده‌اند که این میزان تا پایان سال جاری به حدود ۲ هزار مگاوات خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت توانیر با بیان اینکه ساخت نیروگاه برای صنایع امتیازاتی در بر خواهد داشت افزود: تعرفه سوخت نیروگاهی، اتصال به شبکه سراسری برق کشور و تکمیل بخش بالادست که نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است برای صنعت برق خواهد بود تا بتوانند انرژی پایدار برای تولید داشته باشند.

سخنگوی صنعت برق در پایان تاکید کرد: همانطور که بخش مولد کشور برای از حرکت نایستادن چرخ تولید به فکر تأمین مواد اولیه، فرایندها و سایر موضوعات تولید است، حتماً باید به فکر تأمین انرژی مورد نیاز خود نیز باشد و می‌تواند با احداث نیروگاه عدم النفع و خسارتی احتمالی خود را حداقل نماید، ضمن آنکه صنعت برق خود را مکلف و موظف می‌داند که نیروگاههای صنایع را به شبکه سراسری متصل نماید تا در صورتی که دچار مشکلی در تأمین برق و یا قطع برق شدند برای تأمین برق خود از شبکه سراسری کمک بگیرند.