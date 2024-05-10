اجرای تمهیدات ویژه برای مراسم روز دختر

به گزارش خبرگزاری مهر، صمیم مرادی روزبهانی با اشاره به برگزاری ویژهبرنامه ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در میدان امام حسین (ع)، اظهار داشت: حسب وظایف ذاتی سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران، یکی از فعالیتهای اصلی این سازمان در مناسبتها و برنامههای خاص که با حضور گسترده مردم همراه است، هماهنگی سازمانهای تخصصی جهت استقرار تیمهای عملیاتی، نظارت مستمر، حفظ ایمنی مراجعین، واکنش سریع و به موقع در مقابله با حوادث احتمالی است.
مرادی روزبهانی افزود: در این راستا با توجه به برگزاری ویژهبرنامه ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر در میدان امام حسین (ع) با محوریت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، این سازمان با توجه به مسوولیتهای واگذار شده، نسبت به بازدیدهای دورهای HSE، احصاء عدم انطباقها و موارد خطرساز و پیگیری رفع موارد از ستاد اجرایی و شهرداریهای مناطق مربوطه، آمادهباش ستادهای مدیریت بحران مناطق ۷، ۱۲ و ۱۳ اقدام کرده است.
وی اظهار داشت: در طول برگزاری این مراسم، غرفههایی به ستاد گمشدگان اختصاص یافته است که در این غرفهها نماینده فاتب، کارشناسان و روانشناسان اداره بازیابی پس از بحران و نیروهای مردمی دوام حضور دارند و نسبت به ساماندهی کودکان و گمشدگان میپردازند.
مرادی ادامه داد: در این غرفهها وسایل نقاشی، بازیهای کودکانه و پذیرایی قرار دارد که در صورت تحویل کودکان به این غرفهها، تا رسیدن والدین کودک با استفاده از این وسایل نسبت به نگهداری این عزیزان اقدام شود.
معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود: هماهنگی استقرار دستگاههای امدادی و خدماترسان و توزیع بیسیم واحد امدادی در محل برگزاری، استقرار خودروی EOC سیار سازمان انجام شده است و معاونین پدافند غیرعامل و بازیابی، توانمندسازی و مشارکت جامعه محور سازمان و رابطین عملیاتی دستگاههای تخصصی نیز به منظور ایجاد هماهنگیهای لازم در محل مراسم حضور دارند.
مرادی روزبهانی عنوان کرد: با توجه به استقبال و حضور گسترده مردم، ضمن آمادهباش پایگاهها، ایستگاهها و مراکز امدادی و خدماترسان مجاور محدوده برگزاری مراسم، یک تیم آتشنشانی، ۲ تیم جمعیت هلال احمر، یک تیم اورژانس، ۲ تیم شرکت شهر سالم، ۳۶ تیم پلیس انتظامی و ۶ تیم راهور در محل مستقر شدهاند.
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