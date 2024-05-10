به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به استفاده غیرمجاز از کارتهای سوخت گفت: ما ۶۰۰۰ کارت سوخت شناسایی کردیم که خودروهای آن در سایر استانهای کشور بود اما خود کارتها در استانهای جنوبی کشور در حال استفاده بودند که با هماهنگی وزارت نفت، تمام این کارتها سوخته و باطل میشوند.
وی با اشاره به تخصیص سوخت ادامه داد: تاکنون ۱۵۶ شرکت مسافربری شناسایی شدهاند که بارنامه صوری صادر میکردند و از این طریق سوخت یارانهای دریافت کردهاند. برخی از این شرکتها صد بارنامه سوری و برخی تا ۲۰۰۰ برنامه صوری نیز صادر کرده بودند که با آنها برخورد قضائی انجام میگیرد.
رحیمی افزود: تاکنون ۱۳۲ میلیون لیتر سوخت یارانهای در یک سال کشف شده است. همچنین در این رابطه ۶ گروه خلافکاری نیز شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.
نظر شما