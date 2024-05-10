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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۵۹

سردار رحیمی خبر داد؛

کشف ۱۳۲ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای و ۶۰۰۰ کارت سوخت

کشف ۱۳۲ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای و ۶۰۰۰ کارت سوخت

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی ۶۰۰۰ کارت سوخت با استفاده غیرمجاز خبر داد و گفت: در یک سال اخیر، ۱۳۲ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی با اشاره به استفاده غیرمجاز از کارت‌های سوخت گفت: ما ۶۰۰۰ کارت سوخت شناسایی کردیم که خودروهای آن در سایر استان‌های کشور بود اما خود کارت‌ها در استان‌های جنوبی کشور در حال استفاده بودند که با هماهنگی وزارت نفت، تمام این کارت‌ها سوخته و باطل می‌شوند.

وی با اشاره به تخصیص سوخت ادامه داد: تاکنون ۱۵۶ شرکت مسافربری شناسایی شده‌اند که بارنامه صوری صادر می‌کردند و از این طریق سوخت یارانه‌ای دریافت کرده‌اند. برخی از این شرکت‌ها صد بارنامه سوری و برخی تا ۲۰۰۰ برنامه صوری نیز صادر کرده بودند که با آنها برخورد قضائی انجام می‌گیرد.

رحیمی افزود: تاکنون ۱۳۲ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای در یک سال کشف شده است. همچنین در این رابطه ۶ گروه خلافکاری نیز شناسایی و اعضای آن دستگیر شدند.

کد مطلب 6101879

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    نظرات

    • امیر IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 0
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      بهترین راه حل هر کد ملی یک سهمیه هست و بیش از اون آزاد با کارت سوختهایی که تراکنش به نام فرد ثبت شود و پیگیری بعدی با مغایرت گیری پول شویی راه حل خیلی آسان است نیاز به تعقیب و گریز هم نیست
    • امیر IR ۱۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۲/۲۱
      0 0
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      در خصوص ماشین های سنگین تنها راه حل نصب GPSبر روی ماشین و تامین سوخت به میزان کیلومتر سفر یعنی هزینه گازوئیل توسط راننده به نرخ آزاد پرداخت شود و بعد از تایید میزان سفر توسط GPS پول یارانه به حساب فرد بازگردد خیلی سخت نیست با یه نرم افزار قابل حل است

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