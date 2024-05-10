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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۰:۲۰

دعوت‌ وزارت ورزش از جامعه «ورزش و جوانان» برای حضور در انتخابات

دعوت‌ وزارت ورزش از جامعه «ورزش و جوانان» برای حضور در انتخابات

وزارت ورزش و جوانان در پیامی از اقشار مردم برای مشارکت و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، وزارت ورزش و جوانان در پیامی از اقشار مختلف جامعه همچنین جامعه‌ی ورزش و جوانان ایران اسلامی برای مشارکت و حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی دعوت کرد.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند را شاکریم که آگاهی و بیداری هموطنان عزیز همواره در برهه‌های مختلف، عزت و شکوه همراهی ملت با آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را به اثبات رسانده است.
در این بین انتخابات به عنوان نمادی بارز و شاخص از مردم‌سالاری دینی با مشارکت گسترده‌ی مردم به یکی از جلوه‌های حقیقی تعیین سرنوشت جامعه توسط مردم تبدیل شده است.
اکنون در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ بار دیگر حضور پرشور و شعور مردم در انتخابات مرحله‌ی دوم مجلس شورای اسلامی به یک عزتمندی دیگر در برابر دشمنان ایران اسلامی تبدیل می‌شود تا باز هم سرافرازی مردم غیرتمند و با بصیرت کشورمان، بروز و ظهور یابد.

آنچه مسلم است امروز همزمان با مرحله‌ی دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در برخی از مناطق کشورمان بار دیگر به عنوان روز همدلی و همزبانی و حضور گسترده ملت شریف ایران تجلی خواهد یافت تا حماسه‌ای دیگر برای همراهی ملت در مقبولیت این نظام مقدس به ثبت برسد.

وزارت ورزش و جوانان از عموم مردم بویژه‌ی جامعه‌ی پرافتخار ورزش و جوانان ایران اسلامی دعوت بعمل می‌آورد تا همچون گذشته و در آزمون بزرگ، امروز نیز حضور شکوهمند خود را در پای صندوق‌های رأی به رخ دشمنان کشیده و نشانه‌ی جمهوریت در کنار اسلامیت را به عنوان سند افتخار بر صفحات تاریخ پرافتخار کشورمان حک کنند.

کد مطلب 6101903
سیده فرزانه شریفی

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