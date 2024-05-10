تمهیدات ترافیکی پلیس راهور در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب ۱۴۰۳ در محل مصلای امام خمینی (ره) گفت: از چند روز پیش از آغاز برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلای تهران، جلسات مختلفی در خصوص وضعیت ترافیکی و تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ، ویژه تسهیل در تردد شهروندان، مخاطبان و علاقمندان نمایشگاه کتاب برگزار شد.

وی افزود: قابل ذکر است که نمایشگاه در کمال آرامش در حال برگزاری است و از همه شهروندان محترم تقاضا می‌کنیم حتی المقدور از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند و در صورت استفاده از وسایل نقلیه شخصی برای حضور در نمایشگاه حتماً در محل‌های پارکینگ نمایشگاه که به منظور پارک خودروهای مراجعین اختصاص یافته اند توقف کرده و از پارک در معابر اطراف نمایشگاه خودداری کنند.



وی در خصوص محل‌های پارک مراجعین نیز افزود: پارکینگ چهل سرا جهت استفاده وسایل نقلیه شخصی سواری که ورودی آن از خیابان مفتح و خیابان نقدی و همچنین از خیابان مطهری و خیابان جهانتاب و خروجی آن از درب کوچه محمدیان و خیابان شهیدعلی اکبری به شمال مهیا شده است. همچنین پارکینگ‌های داخلی مصلی امام خمینی (ره) به منظور پارک تاکسی، اتوبوس، خودروهای ناشران، کارکنان و … درب شماره ۱۵ واقع در خیابان قنبرزاده محل پیش بینی شده به منظور توقف تاکسی، درب شماره ۲۷ ورودی از درب اصلی شماره ۱ در خیابان بهشتی جهت پارک موتورسیکلت، درب شماره ۴ در خیابان بهشتی و درب‌های ۱۸-۱۹-۲۰ در بزرگراه شهید سلیمانی به منظور ورود خودروهای ناشران، حاملین کتاب و کارکنان نمایشگاه است.

وی افزود: همچنین درب‌های شماره ۶- ۷ واقع در خیابان قنبرزاده به منظور پارک اتوبوس‌های شرکت واحد با مسیرهای تعیین شده و درب شماره ۱۲ واقع در خیابان قنبرزاده به منظور تردد مراجعه کنندگان (عابرین پیاده) در نظر گرفته شده است.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ به ممنوعیت توقف در روزهای برگزاری نمایشگاه نیز اشاره داشت و ادامه داد: در بزرگراه شهید سلیمانی حدفاصل بزرگراه مدرس تا خیابان قنبرزاده، خیابان قنبرزاده حدفاصل خیابان بهشتی تا بزرگراه شهید سلیمانی در هر دو مسیر، خیابان بهشتی حدفاصل خیابان قنبرزاده تا خیابان پاکستان، خیابان مفتح حدفاصل خیابان مطهری تا خیابان بهشتی و ۵- خیابان پاکستان حدفاصل خیابان بهشتی تا بزرگراه مدرس ممنوعیت توقف اعمال می‌شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ افزود: هر ساله نمایشگاه کتاب میزبان مخاطبان بسیاری از استان‌های مختلف است و از آنها نیز تقاضا داریم در صورتی که با وسیله نقلیه شخصی به نمایشگاه مراجعه کردند از پارکینگ‌های نمایشگاه که به همین منظور تعبیه شده اند استفاده کنند و از پارک در خیابان‌های اطراف نمایشگاه و توقفات دوبله و ساکن جدا خودداری کنند.