به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر استانی خود به قم ظهر جمعه با آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار آیت الله مکارم بر توجه بیش از پیش دولت به موضوعات اقتصادی و بیان دستاوردها و اقدامات صورت گرفته تاکید کرد.

در ابتدای این دیدار نیز رئیس جمهور گزارشی از آخرین اقدامات صورت گرفته در کشور در بخش‌های مختلف ارائه کرد.

سید محمدآقامیری استاندار قم، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و غلامحسین اسماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهور در این دیدار حضور داشتند.

سید ابراهیم رئیسی در دومین روز از سفر خود به استان قم از صبح امروز به دیدار مراجع عظام تقلید رفت و با آیت الله شبیری زنجانی، جعفر سبحانی، نوری همدانی و همچنین اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم دیدار و گفت‌وگو کرد.