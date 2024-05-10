عزم دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی، صبح جمعه در بازدید از یک معدن سنگ آهن در شهرستان زرند گفت: در این شهرستان اقدامات خوب و مؤثری در گسترش معادن علی الخصوص سنگ آهن صورت گرفته که منجر به اشتغال آفرینی زیادی در شهرستان زرند شده است.

وی افزود: در این بازدید با آخرین وضعیت معادن شهرستان زرند آشنا شدیم.

حجت الاسلام حمیدی، تصریح کرد: امروز در این معدن از استخراج تا ترابری بازدید کردیم که علیرغم مشکلاتی که وجود دارد، فعالیت‌های صنعتی و معدن به خوبی در حال انجام بوده و اشتغال خوبی در شهرستان به وجود آمده است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: عزم دستگاه قضائی برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید جدی است و امروز هم در دیدار با مسئولان و مهندسین این واحد صنعتی و معدنی اعلام کردیم اگر هر زمان با مشکلات و موانع حقوقی و قضائی مواجه شدید ما می‌توانیم در ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری مسائل را پیگیری نمائیم.