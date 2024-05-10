احراز هویت ۱۱۰ هزار نفر در دور دوم انتخابات کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی بعد از ظهر جمعه در ستاد انتخابات دور دوم انتخابات حوزه انتخابیه شهرستان کرمانشاه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: با شروع انتخابات از صبح امروز تا ساعت پنج عصر تعداد ۱۱۰ هزار نفر در شعب اخذ و رأی فرایند احراز هویت و استعلام را طی کرده اما این به معنای مشارکت تمامی این افراد در انتخابات نیست و ممکن است تعدادی از این این افراد با مشکلات مدارک و هویتی مواجه شده باشند.

وی افزود: از ۱۱۰ هزار نفری که احراز هویت شدند ۴۸ درصد خانم و ۵۲ درصد آقا بودند و با توجه به اینکه فرایند انتخابات الکترونیکی طراحی شده حوزه انتخابیه کرمانشاه در جمع هشت حوزه انتخابیه دیگری که به دور دوم انتخابات رسیدند موفق عمل کرده و و فرایند به خوبی پیشرفته است‌.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه ایران تصریح کرد: با توجه به اعلام ستاد انتخابات کشوری زمان رأی گیری به مدت ۲ ساعت تا ۲۰ امشب تمدید شد.

شعبانی بیان داشت: با توجه به اینکه امکان کاهش ۳۰ درصدی از صندوق‌های رأی در دور دوم انتخابات وجود دارد اما بنا به صلاح دید ۶۴۵ صندوقی چه در دور نخست مهیا بود در این دوره نیز راه اندازی شدند و سرکشی و نظارت‌های لازم انجام گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه با متخلفین در روند رأی گیری برخورد شده، عنوان کرد: بنا بر گزارشات تخلفاتی تاکنون ۲۵ متخلف شناسایی شده و برای آنها تشکیل پرونده شده و به مراجع فضایی برای بررسی بیشتر معرفی خواهند شد.

شعبانی در پایان روند انتخابات را مطلوب و رضایت بخش دانست و گفت: با توجه بازدید و پیگیری‌های انجام شده روند انتخابات خوب و مورد رضایت مردم بوده و تاکنون نیز مشکل و خللی در روند رأی گیری گزارش نشده است.