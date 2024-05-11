رای به عضویت فلسطین درسازمان ملل به معنی مخالفت با صاحبان وتو است

«سیدرضا صدرالحسینی» کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرگار مهر، با اشاره به رأی مثبت مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عضویت کامل فلسطین در این سازمان اظهار کرد: علی‌رغم وتو و مخالفت‌های جدی جریان استکبار در سازمان ملل با احقاق حقوق فلسطینی‌ها، مجمع عمومی سازمان ملل یک بار دیگر با آرای خود نشان داد که در بسیاری موارد در حوزه‌های گوناگون سیاسی و بین‌المللی، با صاحبان وتو و به‌ویژه با آمریکا در این نهاد بین المللی، مخالفت دارد.

وی ادامه داد: در واقع آخرین اقدامی که مجمع عمومی سازمان ملل برای احقاق حق فلسطینی‌ها انجام داد، خط بطلانی برای سوءاستفاده‌های آمریکا از حق وتوی خود بود.

کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: آرای اعضای مجمع عمومی سازمان ملل که متشکل از همه کشورهای جهان است، نشان داد که افکار عمومی با جنایات رژیم صهیونیستی و نسل‌کشی این رژیم که در طول ۷۵ سال گذشته به طور مستمر ادامه داشته، مخالفت دارد.

صدرالحسینی افزود: در حقیقت این رأی نشان‌دهنده درخواست همه اعضای سازمان ملل متحد به تغییرات اساسی و ساختاری در این نهاد بین‌المللی و تغیییر رویکرد اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل است؛ این رأی ضمن اهمیت به موضوع مخالفت با نسل‌کُشی در فلسطین، مخالفت آشکار خود را با اداره کنونی سازمان ملل نیز نشان داد.

وی افزود: در چنین شرایطی به نظر می‌رسد کشورهای مستقل که حدود ۳ دهه قبل موضوع تغییر ساختار سازمان ملل و محدودیت انجام وتو در مسائل مختلف را مطرح کرده بودند، یکبار دیگر می‌توانند در تغییرات ساختاری این سازمان، فعالیت بیشتری همراه با امیدواری و چشم انداز روشن‌تر انجام بدهند.