۲۲ زندانی همزمان با آغاز دهه کرامت در زنجان آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق در حاشیه مراسم آزادی محکومین جرایم غیر عمد مالی استان زنجان در زندان مرکزی، ضمن تبریک دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) افزود: به همت خیرین و مردم متدین استان و به حرمت و برکت دهه کرامت و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت، این تعداد محکوم جرایم مالی غیر عمد از زندان آزاد شدند.

وی اضافه کرد: تعدادی دیگر از مشمولین دیگر با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده و با ادامه کمک های مردمی و خیرین استان تا پایان دهه کرامت و همزمان با ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) آزاد خواهند شد.

رییس کل دادگستری استان زنجان با بیان اینکه فراهم کردن زمینه اشتغال زندانیان بعد از آزادی، ضروری است، گفت: این امر در بازنگشتن زندانیان به زندان نیز موثر است.

فرجی برحق با تأکید بر دعوت از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در حرفه های مختلف در زندان از جمله فرشبافی، خاطرنشان کرد: با این اقدام، زمینه ایجاد اشتغال و منبع درآمد برای زندانیان فراهم می شود.

مراسم آزادی محکومین جرایم غیر عمد مالی استان زنجان با حضور دادستان مرکز استان و خادمین و سفیران آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) و مدیر ستاد دیه استان در زندان مرکزی برگزار شد.