انبوه سازان نقش مهمی در خانه دار شدن مردم دارند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس شیرمحمدی عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری چهارمین نمایشگاه تخصصی مسکن و انبوه سازان در جمع خبرنگاران افزود: انبوه سازان همچنین در ایجاد تعامل بین عرضه و تقاضا نقش مهم و تاثیر گذاری دارند.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد گفت: این بدان خاطر است که انبوه سازان چون مصالح و لوازم ساختمانی را به صورت عمده تهیه می کنند لذا قیمت تمام شده مسکن توسط انبوه سازان به مراتب کمتر از ساخت مسکن توسط دلالان است.

شیرمحمدی با بیان اینکه موفقیت انبوه سازان زمانی میسر می شود که رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد، افزود: تحقق این رضایت در گرو تولید صنعتی و حرفه ای مسکن توسط انبوه سازان به همراه نظارت دقیق شهرداری و دولت است.

وی در بیان نقش شهرداری در تولید مسکن انبوه و استاندارد اظهار داشت: شهرداریها می توانند در زمینه واگذاری تسهیلات به انبوه سازان به ایفای نقش بپردازند.

شیرمحمدی گفت: منوط کردن هزینه های مربوط به عوارض شهرداری و به ویژه احداث بنا به بعد از واگذاری مسکن به خریدار می تواند یکی از این حمایت ها باشد .

وی افزود: همچنین تقویت سازمان نظام مهندسی ساختمان سازی به منظور انجام نظارت دقیق و معرفی استانداردهای جدید ساختمان سازی قبل از آغاز عملیات اجرایی از دیگر نقشهای نظارتی شهرداری است.

شیر محمدی در خصوص نقش نظارتی دولت گفت: واگذاری زمین ارزان قیمت و یارانه هایی به انبوه سازان و نیز واگذاری تسهیلات بالای آسان به آنها از دیگر موضوعاتی است که دولت می تواند از طریق آن انبوه سازان را در چتر حمایتی خود قرار دهد.