ابراهیم صارمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آماده‌باش ۱۰۰ درصدی نیروهای امدادی این جمعیت در پی شرایط بارانی استان خبر داد.

وی با اشاره به آمادگی نیروهای عملیاتی برای پاسخ‌گویی به حوادث احتمالی اظهار کرد: در شرایط فعلی، ۵۵ تیم عملیاتی متشکل از ۲۷۵ نیروی عملیاتی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث ناشی از بارندگی، خدمات امدادی لازم را به شهروندان ارائه دهند.

صارمی افزود: نیروهای امدادی هلال‌احمر استان آمادگی لازم برای امدادرسانی در حوادث احتمالی، از جمله آب‌گرفتگی منازل و کمک به افراد آسیب‌دیده را دارند و در صورت نیاز، برای ارائه خدمات امدادی در مناطق حادثه‌دیده اقدام خواهند کرد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی همچنین بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان در شرایط بارندگی تأکید کرد.