اعلایی: عشق به امام و انقلاب مردم را در صحنه نگه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم اعلایی شامگاه شنبه در اجتماع شبانه مردم آستانه اشرفیه با بیان اینکه ولایت‌مداری، ایمان و عشق به امام و رهبر شهید است که مردم را بیش از هفت ماه در خیابان نگه داشته،اظهار کرد: عشق به امام حی و انقلاب، مردم را در صحنه نگه داشته است.

مدرس دانشگاه افزود: ما باور داریم که امام و انقلاب حق‌اند و از فساد مبرا هستند.وقتی حضرت آقا بر حضور مردم تأکید کردند، وظیفه داریم با حداکثر توان در صحنه حاضر شویم.

نفاق زمینه‌ساز فساد و هرج‌ومرج است

اعلایی با اشاره به عواملی که موجب فساد می‌شوند، گفت: این عوامل جامعه را تحت فشار قرار می‌دهند و آن را دچار هرج‌ومرج می‌کنند.

وی یکی از این عوامل فساد زا را نفاق دانست و گفت: هرچه نفاق بیشتر باشد، هرج‌ومرج نیز بیشتر می‌شود.

مدرس دانشگاه با بیان اینکه افراد ضعیف النفس نیز باعث فساد در جامعه می‌شوند، افزود: یکی دیگر از عوامل، افراد بی‌عرضه‌اند؛ کسانی که تخصص دارند، اما تعهد ندارند، یا تعهد دارند، اما تخصص ندارند.

وی با اشاره به دریای خزر و آب‌وهوای ایران، با با انتقاد از کسانی که دل به غرب بسته‌اند و می‌گویند ایران نمی‌تواند، گفت: راه شهدا برای ما الگو است و آن را ادامه می‌دهیم. ایران به الگوی کشورها تبدیل شده است.

غرب در برخورد با تحولات ایران و فرانسه استانداردهای دوگانه دارد

اعلایی با بیان اینکه حضور مردم در کنار معیارهایی که غرب مطرح می‌کند اهمیت دارد، اظهار کرد: دشمن قدرت نظامی را عامل بازدارندگی می‌دانند، اما در برابر ایران خود را تسلیم شده می‌بینند.

وی با اشاره به اینکه انرژی هسته‌ای در راستای پیشرفت کشور چون ؛کشاورزی، فناوری و حوزه‌های دیگر کاربرد دارد، افزود:ب به ایران می‌گویند نباید انرژی هسته‌ای صلح آمیز هم داشته باشد.

مدرس دانشگاه از وقایع مربوط به اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ گفت و تصریح کرد: با هماهنگی رسانه‌های اختیار همدیگر کسانی که در ایران مسجد، دانشگاه و اماکن دیگر را آتش زدند، می‌گفتند معترض.اما حالا در فرانسه، ۱۲۰۰دانش‌آموز به علت کمبود معلم، جا و فضا از مدرسه و دبیرستان بیرون آمدند و ۵ هزار دانشجو را بازداشت کردند و اعلام می‌کنند اغتشاشگرند، نه معترض. این‌ها استانداردهای دوگانه است.

وی با تأکید بر باور به امام راحل، امام شهید و «قائد حی و حاضر» گفت: ما به امام خود باور داریم و می‌توانیم حرکت کنیم و بالنده باشیم، اگر آگاه باشیم و عوامل را بشناسیم.