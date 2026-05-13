علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امسال به دلیل بارش‌های مناسب و تغییر در زمان رسیدگی مزارع، برداشت گندم در مناطق گرمسیری استان نسبت به سال‌های گذشته با تأخیر همراه شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته فرآیند خرید تضمینی گندم از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شد اما امسال پیش‌بینی می‌شود این روند از هفته آخر اردیبهشت کلید بخورد.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده توسط سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه‌های مرتبط، شرایط تولید گندم در استان مطلوب ارزیابی می‌شود.

ملکشاهی با اشاره به آمادگی مراکز خرید گندم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون ۶۰ مرکز خرید دولتی و خصوصی برای تحویل محصول کشاورزان آماده شده‌اند و در صورت نیاز از ظرفیت مراکز تعاون روستایی نیز استفاده خواهد شد.

وی ادامه داد: هیچ مشکلی برای آغاز عملیات خرید تضمینی در استان وجود ندارد و تمامی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه درباره نرخ خرید تضمینی نیز گفت: قیمت هر کیلوگرم گندم بر اساس کیفیت و میزان افت مفید و غیرمفید محصول، بین ۴۸ هزار تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.

ملکشاهی بیان کرد: بخشی از این رقم مربوط به نرخ پایه خرید گندم و بخشی دیگر مشوق حمایتی دولت برای پشتیبانی از کشاورزان است.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب بارندگی در سال زراعی جاری اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان خرید تضمینی گندم در کرمانشاه به بیش از ۷۰۰ هزار تن برسد که می‌تواند یکی از سال‌های خوب خرید گندم برای استان باشد.