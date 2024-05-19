اختصاص یک میلیارد دلار برای تامین قطعات و خرید لوکومتیو

به گزارش خبرنگار مهر، سید میعاد صالحی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران امروز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت) در نشست خبری یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی حمل و نقل ریلی، گفت: راه‌آهن هم‌اکنون با ۱۵ هزار کیلومتر شبکه ریلی (دوخطه - تک خطه) و ۳۱ هزار واگن، تنها ۳۰۰ لوکوموتیو باری فعال داشته و ۳۰۰ لوکوموتیو باری کسری دارد، زیرا طی ده سال گذشته تمرکزی جدی در این زمینه وجود نداشته و هم‌اکنون جز معضل‌های دولت سیزدهم به شمار می‌رود.

مدیرعامل راه‌آهن تاکید کرد: همچنین سن همین ۳۰۰ لوکوموتیو باری بالای ۲۰ سال است که با اجازه رهبر معظم انقلاب حواله‌های نفتی برای جبران درصدی از این کسری‌ها به راه‌آهن اختصاص داده و نقد شد.

صالحی افزود: حدود ۵۰۰ میلیون دلار از محل تهاتر نفت برای تأمین قطعات یدکی لوکوموتیوها و ۵۰۰ میلیون دلار دیگر برای خرید لوکوموتیو نو پیش‌بینی کردیم؛ البته برای خرید لوکوموتیو، اولویت با تولید داخل خواهد بود سپس از ظرفیت‌های دیگر استفاده می‌کنیم.

وی تصریح کرد: البته تولید لوکوموتیو نو چندین سال طول خواهد کشید و تأمین کسری ۳۰۰ لوکوموتیو باری، کار یک شبه نخواهد بود برای اینکه بتوانیم تعداد لوکوموتیوهای فعال را افزایش دهیم قطعاً از تمام ظرفیت‌ها به ویژه بخش خصوصی استفاده خواهیم کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد: تلاش می‌کنیم تا نهضت احیای خطوط متوقف را با کمک مردم پیش ببریم و در این راستا ۵۰ لکوموتیو متوقف را به مزایده خواهیم گذاشت تا آنها را احیا کنیم و دست کم ۲۰ سال در حوزه لکوموتیو که یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های حوزه ریلی است غفلت داشته‌ایم، با این حال در سال جاری تلاش می‌کنیم از محل تبصره ۱۸ و ماده ۱۲ قانون، تهاتر نفت و مشارکت بخش خصوصی این گلوگاه را رفع و برطرف کنیم.

وی در خصوص واگن باری گفت: حدود ۳۱ هزار واگن باری در کشور وجود دارد که بیش از ۳ هزار واگن باری نو از ابتدای دولت سیزدهم با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تسهیلات تبصره ۱۸ تولید شد و به بهره برداری رسید.

نیمی از واگن‌های مسافری بالای ۴۸ سال عمر دارند

صالحی تاکید کرد: با توجه به حمایت‌های دولت سیزدهم برای تولید واگن‌باری مشکلی نداریم و نیازی به واردات و افزایش تعداد واگن باری نیست اما از حدود هزار واگن مسافری، بیش‌از نصف این تعداد عمر بالای ۴۸ سال دارد که در این زمینه نیازمند نوسازی خواهیم بود.

این مقام مسؤول تاکید کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی صنعت ریلی موضوع فناوری و تکنولوژی است که در چند سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان داخلی رشد بسیار خوبی را داشتند؛ در زمینه خودکفایی در حوزه‌های لکوموتیو به ویژه موتور به دستاوردهای خوبی دست یافتیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: مذاکراتی با وزارت صمت برای تأمین لکوموتیو توسط صاحبان بار انجام دادیم که با راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران برای خرید لکوموتیو سفارش گذاری می‌کند. سال (۱۴۰۰) از ۱۵۰ لکوموتیو زیمنس مسافری ۸۲ دستگاه فعال بود که از این تعداد نیز ۱۷ دستگاه لکوموتیو به صورت ایمن فعالیت داشتند.

وی گفت: مجموع عقب ماندگی ما در بهسازی و نوسازی خطوط ریلی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است و زمانی که مالک واگن حق دسترسی راه آهن را نمی‌دهد، راه‌آهن چگونه عملیات بازسازی را باید انجام دهد؟

صالحی با بیان اینکه شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی مسافری ریالی بابت حق دسترسی به راه آهن پرداخت نمی‌کنند، خاطرنشان کرد: این در حالی است از بین شرکت‌های ریلی فعال باری نیز از ۲۳ شرکت، ۱۸ شرکت حق دسترسی را پرداخت می‌کنند.

تکمیل خط ریلی سریع السیر تهران - قم - اصفهان با همکاری چینی ها

مدیرعامل راه‌آهن در پاسخ به مهر در مورد خط ریلی سریع السیر تهران - قم - اصفهان اظهار کرد: خط ریلی سریع‌السیر تهران - قم - اصفهان از محل فاینایس چین بناست تا تکمیل شود و هم‌اکنون در حال سیر فرآیند مذاکرات بانک مرکزی است.

وی گفت: راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل برای انجام این پروژه را خواهد داشت و در خصوص فاینایس اول و دوم جلساتی با بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه داشتیم. مذاکرات بانک مرکزی که با طرف چینی به نتیجه رسید، این پروژه ریلی تعیین و تکلیف خواهد شد.