معاون اول رییس جمهور از مناطق سیل زده شهر مشهد بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر صبح یکشنبه در سفری برنامه ریزی نشده در شهر مشهد حضور یافت و از مناطق مختلف سیل زده این شهر بازدید کرد.

معاون اول رئیس جمهور در این بازدید که با همراهی معاون توسعه روستایی مناطق محروم ریاست جمهوری، استاندار خراسان رضوی، فرماندار و شهردار شهر مشهد و مسؤولان دستگاه‌های امدادی و دولتی انجام شد، با توضیحات مسؤولان از میزان خسارات و روند امدادرسانی به مردم سیل زده مطلع شد و در جریان این بازدید و در فضایی صمیمی پای درد و دل‌ها، مشکلات و دغدغه‌های مردم نشست.

وی همچنین با قدردانی از حضور شبانه روزی و خدمت رسانی دستگاه‌های دولتی، امدادی و جهادی به مردم آسیب دیده سیل اخیر تاکید کرد که دولت سیزدهم علاوه بر جبران خسارات، در کنار مردم شریف این استان و شهر مشهد برای حل مشکلات و مسائل آنان خواهد بود.