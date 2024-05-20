جلسه فوق العاده هیأت دولت تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت آیت الله سید ابراهیم رئیسی و همراهان وی، جلسه فوق العاده هیأت دولت به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور از دقایقی قبل آغاز شد. هیأت دولت به همین منظور جلسه فوق العاده ای را تشکیل داده است.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم‌الرضا (ع) و هشتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران که عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلعه‌سی به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی دچار سانحه هوایی شده بود، به همراه تمامی همراهان، همزمان با شب ولادت امام رئوف علی ابن موسی الرضا (ع) به مقام رفیع شهادت نائل شد.

هیأت دولت در پی شهادت رئیس جمهور و هیأت همراه در بیانیه‌ای آورد: مسیر پر افتخار و خدمت با تاسی به روحیه خستگی ناپذیر آیت الله رئیسی قهرمان و خادم ملت و یار وفادار رهبری ادامه خواهد داشت و کوچک‌ترین خللی در مدیریت جهادی کشور ایجاد نخواهد شد.

حجت الاسلام آل هاشم، نماینده ولی‌فقیه و امام جمعه تبریز، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سید مهدی موسوی فرمانده یگان حفاظت رئیس‌جمهور و تعدادی از محافظین و خدمه بالگرد از سرنشینان بالگرد حامل رئیس‌جمهور بودند.

آیت الله سیّد ابراهیم رئیس الساداتی ۶۴ ساله هشتمین رئیس‌جمهور ایران بود.

وی متولد ۲۳ آذر ۱۳۳۹ شهر مقدس مشهد بود و مسئولیت‌هایی چون ریاست قوه قضائیه و معاونت اول این قوه، دادستانی کل کشور، عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و نایب رئیسی مجلس خبرگان رهبری و تولیت آستان قدس رضوی را در کارنامه داشت.

رهبر انقلاب شهریور ماه به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی و تمجید از عملکرد خوب و قوی دولت در برخی بخش‌ها از جمله «کارهای زیربنایی»، «رشد شاخص‌های کلان اقتصادی» و «سیاست خارجی»، گفتند: حضور در بین مردم و مواجهه مستقیم و صمیمی و متواضعانه با آن‌ها، بسیار با ارزش است. ساده‌زیستی، مواضع انقلابی، روحیه جهادی و بکارگیری جوانان در رده‌های گوناگون مدیریتی را از دیگر کارهای تحسین برانگیز دولت خواندند.