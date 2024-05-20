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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۶:۴۵

واکنش کرملین به انقضای اختیارات زلنسکی در اوکراین

واکنش کرملین به انقضای اختیارات زلنسکی در اوکراین

سخنگوی کرملین با اشاره به اتمام قریب‌الوقوع دوران ریاست جمهوری رئیس جمهور اوکراین، گفت که این مساله تاثیری روی عملیات نظامی روسیه در این کشور ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید که اتمام دوران ریاست جمهوری ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین هیچ تاثیری بر روند عملیات ویژه نظامی مسکو در این کشور ندارد.

پسکوف پرسشی با این مضمون را با یک جمله کوتاه پاسخ داد و گفت: نه، عملیات ویژه نظامی ادامه می‌یابد.

براساس قانون اساسی فعلی اوکراین، اختیارات زلنسکی ۲۱ مه(اول خرداد) با اتمام دوران ریاست جمهوری‌اش منقضی خواهد شد و هیچ راه قانونی برای تمدید آن وجود ندارد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه تاکید کرده است که موضوع مشروعیت ریاست جمهوری زلنسکی پس از ۲۰ مه، باید در اوکراین و براساس ساختار سیاسی و قانونی این کشور حل و فصل شود.

کد مطلب 6113548

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    نظرات

    • محمد US ۱۵:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۷
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      زلنسکی همیشه درخواست مستقیم جنگ را دارد بیشتر شبیه به یک بچه می ماند تا به یک فرد سیاستمدار

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