به گزارش خبرنگار مهر، لیگ برتر فوتبال ایران به ۳ هفته پایانی خود نزدیک شده است و در این بین تنها دو تیم استقلال تهران و پرسپولیس شانس قهرمانی دارند و در انتهای جدول هم تیم‌های پیکان، نساجی، استقلال خوزستان، فولاد و صنعت نفت هم از مدعیان سقوط به دسته پایین‌تر به حساب می آیند.

محمود کلهر کارشناس فوتبال در رابطه با دیدارهای باقی مانده لیگ برتر اظهار داشت: جذابیت بازی‌های باقی مانده به واسطه حضور دو تیم پرهوادار استقلال و پرسپولیس در صدر جدول بسیار زیاد است و همین موضوع باعث شده تا هواداران زیادی برای تماشای بازی‌ها به استادیوم‌ها بروند و این ۳ بازی باقی مانده حکم فینال را برای هر دو تیم دارد.

او ادامه داد: به نظرم حساسیتی که در انتهای جدول وجود دارد، دو برابر بالای جدول است. ۵ تیمی که مدعی سقوط به دسته پایین‌تر هستند باید در ۳ بازی باقی مانده خود دچار کمترین اشتباه شوند. هر اشتباهی که بازیکنان این تیم‌ها مواجه شوند موجب از دست رفتن جایگاه آنها در جدول خواهد شد به خصوص تیم‌هایی که به منطقه سقوط بسیار نزدیک هستند. اعتماد به نفس در دیدارهای پایانی لیگ بسیار مهم است و مربیان باید به این نکته توجه داشته باشند که هرچقدر روی کارهای تکنیکی فعالیت می‌کنند از بُعد روحی و روانی نیز باید بازیکنان را آماده دیدارهای مهم کنند.

پیشکسوت پرسپولیس در خصوص نقش شهید آیت الله ابراهیم رئیسی در خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس پس از ۴ دهه گفت: مطمئناً شهید رئیسی در خصوصی سازی این دو باشگاه نقش بسیار کلیدی را ایفا کرده است. با اینکه معتقدم که این دو باشگاه هنوز به طور کامل خصوصی سازی نشده‌اند اما همین که دولت محترم توانست کاری کند که این دو تیم برای حضور در آسیا به مشکل نخورند، بسیار مهم است.

او تصریح کرد: تیم‌های ایران برای حرفه‌ای سازی نیاز به حمایت از همه بخش‌ها دارند و با توجه به اقدامات خوبی که شهید رئیسی و همکارانشان انجام دادند، امیدوارم مسیر آنها ادامه تداوم داشته باشد تا سال آینده بتوانیم حرفی برای گفتن در برابر تیم‌های قدرتمند عربی داشته باشیم.