رشد نرخ حواله دلار و یورو در مرکز مبادله؛ دلار ۱۵۶,۰۷۷ تومان شد

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز سه‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵ با افزایش ۶۴۹ تومانی نسبت به دیروز به ۱۵۶ هزار و ۷۷ تومان رسید. نرخ خرید حواله دلار نیز با رشد ۶۴۳ تومانی در سطح ۱۵۴ هزار و ۶۷۲ تومان ثبت شد.

در بازار یورو نیز روند افزایشی رقم خورد و قیمت فروش حواله این ارز با رشد یک‌هزار و ۱۰۷ تومانی به ۱۸۰ هزار و ۸۸۴ تومان رسید. نرخ خرید حواله یورو هم با افزایش یک‌هزار و ۲۱۱ تومانی به ۱۷۹ هزار و ۲۵۶ تومان رسید.

درهم امارات امروز ۹۲ تومان گران شد و نرخ فروش حواله آن به ۴۲ هزار و ۴۹۸ تومان رسید. قیمت خرید حواله درهم نیز با رشد ۱۶ تومانی در رقم ۴۲ هزار و ۱۱۶ تومان قرار گرفت.

روند ارزهای آسیایی؛ صعود یوان و وون، افت محدود روبل در فروش

در بازار ارزهای آسیایی، قیمت فروش حواله روبل روسیه با افت ۳ تومانی به یک‌هزار و ۸۳۵ تومان رسید، هرچند نرخ خرید آن ۱۸ تومانی افزایش یافت و به یک‌هزار و ۸۱۹ تومان رسید.

یوان چین نیز با رشد ۵۱ تومانی در نرخ فروش به ۲۳ هزار و ۱۵۳ تومان رسید و قیمت خرید آن ۵ تومانی افزایش یافت و به ۲۲ هزار و ۹۴۴ تومان رسید.

روپیه هند امروز ۴ تومان در نرخ فروش و ۱۲ تومان در نرخ خرید افزایش داشت و به ترتیب در سطوح یک‌هزار و ۶۳۲ تومان و یک‌هزار و ۶۱۷ تومان ایستاد.

نرخ فروش حواله یکصد ین ژاپن نیز با رشد ۳۲ تومانی به ۹۷ هزار و ۹۴۱ تومان رسید و قیمت خرید آن ۷۷ تومان افزایش یافت و به ۹۷ هزار و ۵۹ تومان رسید.

هزار وون کره جنوبی هم با رشد ۲۶۲ تومانی در نرخ فروش به ۱۱۰ هزار و ۴۶۱ تومان و با افزایش ۲۲۶ تومانی در نرخ خرید به ۱۰۹ هزار و ۴۶۷ تومان رسید.

جمع‌بندی بازار؛ دلار و یورو پیشتاز رشد در میان ارزهای اصلی

بررسی ارقام امروز نشان می‌دهد دلار و یورو بیشترین افزایش را میان ارزهای اصلی ثبت کرده‌اند و درهم، یوان و سایر ارزهای آسیایی نیز عمدتاً در مسیر صعودی حرکت کرده‌اند.