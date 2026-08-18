آثار و عوامل تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست

به گزارش خبرنگار مهر، «تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست» نام نشستی است که با حضور پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه به مسئله تجرد دختران و آثار اجتماعی آن می پردازد.

در این نشست محمدمهدی یوسفی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده به عنوان ارائه دهنده، سمیه حاجی‌اسماعیلی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن وخانواده به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر عباس آیینه چی عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب سخنرانی می کنند.

این نشست روز ۲۸مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ به صورت حضوری به نشانی قم، بلوار جمهوری، کوچه دوم، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند به صورت مجازی و از طریق لینک https://ad.ismc.ir/r۱gmied۱nr۳۱/ در نشست شرکت کنند.