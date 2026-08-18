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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

آثار و عوامل تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست

آثار و عوامل تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست

نشست «تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست» روز چهارشنبه ۲۸ مردادماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «تجربه زیسته احساس تنهایی در دختران تجرد زیست» نام نشستی است که با حضور پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه به مسئله تجرد دختران و آثار اجتماعی آن می پردازد.

در این نشست محمدمهدی یوسفی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن و خانواده به عنوان ارائه دهنده، سمیه حاجی‌اسماعیلی عضو هیئت‌علمی پژوهشکده زن وخانواده به عنوان ناقد و حجت الاسلام دکتر عباس آیینه چی عضو هیئت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب سخنرانی می کنند.

این نشست روز ۲۸مردادماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ به صورت حضوری به نشانی قم، بلوار جمهوری، کوچه دوم، ساختمان انجمن‌های علمی حوزه برگزار می شود. همچنین علاقه مندان می توانند به صورت مجازی و از طریق لینک https://ad.ismc.ir/r۱gmied۱nr۳۱/ در نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6920174
سیده فاطمه سادات کیایی

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