زایمان طبیعی و سزارین؛ نباید به جنگ عددی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد رئیس‌زاده، در کنگره متخصصین زنان و زایمان، ضمن قدردانی از انجمن متخصصین زنان و زایمان ایران و اعضای هیأت‌مدیره این انجمن برای برگزاری کنگره در شرایط دشوار، اظهار کرد: برگزاری چنین کنگره‌هایی فرصت ارزشمندی برای گردهمایی اساتید و همکاران، بررسی مشکلات رشته و آشنایی با دستاوردها و مطالب روز دنیا در حوزه تخصصی است.



وی با اشاره به تقارن این برنامه با ایام ماه ربیع‌الاول و میلاد پیامبر اسلام(ص)، یاد و خاطره استاد فقید، دکتر فرانسوی، را گرامی داشت و افزود: جامعه پزشکی ایران مفتخر به پیروی از شخصیتی است که تأثیر عمیقی بر تاریخ بشریت و شکل‌گیری تمدن داشته است.



رئیس کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر جایگاه تاریخی پزشکی ایران گفت: روز پزشک تنها یک مناسبت صنفی نیست؛ این روز متعلق به سلامت ایران و ایرانیان و فرصتی برای افتخار به میراث گرانبهایی است که کشور ما در حوزه پزشکی به بشریت عرضه کرده است.



میراث پزشکی ایران؛ پشتوانه‌ای برای آینده



رئیس‌زاده با اشاره به سابقه آثار پزشکی دانشمندان ایرانی اظهار کرد: ایران از نظر مفاخر و اساطیر پزشکی یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان است و آثار دانشمندانی مانند ابن‌سینا و دیگر بزرگان پزشکی، سهم مهمی در شکل‌گیری دانش پزشکی در جهان داشته‌اند.



وی افزود: کتاب «قانون» ابن‌سینا از نمونه‌های برجسته این میراث علمی است و پزشکی را در قالب یک نظام منسجم و قانونمند ارائه کرد. این آثار نشان می‌دهد که پزشکی ایران تنها دارای پیشینه تاریخی نیست، بلکه در شکل‌گیری دانش پزشکی نوین نیز نقش مؤثری داشته است.



رئیس سازمان نظام پزشکی ادامه داد: امروز باید ضمن گرامیداشت این میراث، درباره وظیفه جامعه پزشکی در شرایط کنونی و چالش‌های پیش روی طبابت نیز تأمل کنیم و ببینیم پزشکی ایران در آینده به کدام سمت حرکت خواهد کرد و چه الزاماتی برای حفظ و ارتقای آن وجود دارد.

متخصصان زنان؛ سازندگان آینده سلامت و جمعیت

رئیس‌زاده با اشاره به جایگاه ویژه متخصصان زنان و زایمان گفت: شما تنها جراح و درمانگر نیستید، بلکه سازندگان آینده کشور هستید؛ چراکه سلامت و جمعیت آینده ایران تا حد زیادی در دستان توانمند شماست.



وی افزود: کشور با مردمش شناخته می‌شود و جان‌های این سرزمین، انسان‌هایی هستند که شما در فرآیند تولد و سلامت مادر و کودک، با آنها سر و کار دارید. بنابراین نقش متخصصان زنان و زایمان بسیار فراتر از یک رشته تخصصی پزشکی است.



رئیس سازمان نظام پزشکی، روز پزشک را فرصتی برای بازخوانی گذشته پرافتخار پزشکی ایران، توجه به مسئولیت‌های امروز جامعه پزشکی و ترسیم مسیر آینده طبابت در کشور دانست و بر ضرورت حفظ و تقویت این میراث علمی و حرفه‌ای تأکید کرد.

کاهش ۱۰ برابری مرگ‌ومیر مادران، افتخاری برای جامعه پزشکی ایران است



رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به دستاوردهای جامعه سلامت در مواجهه با چالش‌های نظام سلامت گفت: حجم عظیمی از خدمات پیچیده و تخصصی متناسب با دانش روز در کشور ارائه می‌شود و کاهش چشمگیر مرگ‌ومیر مادران باردار، یکی از شاخص‌های افتخارآمیز عملکرد جامعه پزشکی است.



وی اظهار کرد: جامعه پزشکی و نظام سلامت کشور در ایفای وظایف خود، با وجود همه مشکلات و چالش‌ها، سربلند است و خدمات ارزشمند، پیچیده و تکنیکال متناسب با علم روز در کشور ارائه می‌شود.



وی افزود: برای اثبات این دستاوردها کافی است به شاخص مرگ‌ومیر مادران باردار توجه کنیم؛ شاخصی که یکی از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت سلامت و توسعه‌یافتگی کشورهاست.

کیفیت پزشکی خط قرمز سلامت مردم است



رئیس سازمان نظام پزشکی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری سلامت باید از حاشیه‌ها فاصله گرفته و به سمت آینده‌نگری حرکت کند، گفت: کیفیت خدمات پزشکی خط قرمز سلامت مردم است و نباید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به افزایش ظرفیت پزشکی قربانی شود.



وی ادامه داد: آینده پزشکی کشور باید بر اساس این سؤال ترسیم شود که می‌خواهیم نظام سلامت ایران در سال‌های آینده به کجا برسد، نه اینکه جامعه پزشکی دائماً درگیر حاشیه‌ها و منازعات شود.



وی افزود: اگر حاکمیت، مسئولان، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران به این موضوع توجه نکنند، مسئله فقط از دست دادن زمان نیست، بلکه ممکن است سلامت آینده ایران را از دست بدهیم.



رئیس سازمان نظام پزشکی با انتقاد از حاشیه‌های ایجادشده پیرامون افزایش ظرفیت پزشکی گفت: چرا باید توان نظام پزشکی برای یک امر بدیهی، یعنی ضرورت توجه همزمان به کمیت و کیفیت، صرف شود؟ افزایش ظرفیت به شکل کاغذی و بدون فراهم کردن زیرساخت‌های آموزشی و درمانی، راه‌حل مشکلات نظام سلامت نیست.



وی تصریح کرد: حق مسلم مردم تنها دسترسی به تعداد بیشتری پزشک نیست؛ مردم حق دارند به پزشک باکیفیت دسترسی داشته باشند. بنابراین نباید هدف نظام سلامت را صرفاً رسیدن به یک عدد مشخص در سرانه پزشک تقلیل داد.



رشته زنان؛ ایستادن در مرز زندگی و مرگ



رئیس‌زاده با اشاره به دشواری کار متخصصان زنان و زایمان گفت: شاید یکی از سخت‌ترین و بی‌رحم‌ترین مرزهایی که یک پزشک و جراح باید در آن تصمیم بگیرد، حوزه زنان و زایمان است. متخصص زنان در کسری از ثانیه ممکن است در مرز میان زندگی و مرگ، امید و اندوه یک خانواده قرار بگیرد.



وی ادامه داد: خونریزی ناگهانی، آمبولی می‌تواند در یک لحظه شرایط را کاملاً تغییر دهد و متخصص زنان باید در همان لحظه تصمیمی بگیرد که مسئولیت بسیار سنگینی به همراه دارد.



رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: استرس، ریسک، مسئولیت و دشواری کار در رشته زنان و زایمان با بسیاری از رشته‌های دیگر قابل مقایسه نیست و فرسودگی شغلی در این رشته نیز باید متناسب با همین شرایط مورد توجه قرار گیرد.



وی با تأکید بر ضرورت حفظ کیفیت آموزش و درمان گفت: مسئله فقط کمبود پزشک نیست که تصور کنیم با افزایش تعداد دانشجویان یا پذیرش از هر مسیری می‌توان آن را حل کرد. کیفیت، خط قرمز جامعه پزشکی نیست؛ خط قرمز سلامت مردم است.



رئیس‌زاده افزود: اگر برای جبران کمبودهای احتمالی، کیفیت آموزش پزشکی و تربیت متخصص را قربانی کنیم، در نهایت مردم هستند که هزینه آن را در سلامت خود خواهند پرداخت.



زایمان طبیعی و سزارین؛ نباید به جنگ عددی تبدیل شود



رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درباره چالش زایمان طبیعی و سزارین نیز گفت: تبدیل موضوع زایمان طبیعی و سزارین به یک جنگ عددی، راهبرد درستی نیست.



وی ادامه داد: هدف باید فراهم کردن شرایط برای یک زایمان علمی، طبیعی، محترمانه و ایمن باشد. افزایش یا کاهش آمار سزارین تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل فرهنگی، اقتصادی، تجربه‌های قبلی، اقتصاد سلامت، شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود است و نمی‌توان تمام مسئولیت را بر دوش متخصص زنان و زایمان گذاشت.



رئیس‌زاده با اشاره به وضعیت اقتصادی جامعه پزشکی اظهار کرد: رشد تعرفه‌ها در سال‌های اخیر نسبت به دهه‌های گذشته قابل توجه بوده و از همه کسانی که در این مسیر کمک کرده‌اند باید قدردانی کرد، اما همچنان میان ارزش واقعی برخی خدمات پزشکی و تعرفه آنها عدم تعادل وجود دارد.



وی افزود: وقتی یک عمل زیبایی از نظر اقتصادی ارزش بالایی پیدا می‌کند اما یک درمان پیچیده و پرمسئولیت، ارزش اقتصادی متناسبی ندارد، نباید این مسئله را صرفاً انتخاب پزشک دانست. این عدم تعادل در نظام سلامت، پزشک را حتی برخلاف میل خود به سمت خدماتی سوق می‌دهد که از نظر اقتصادی جذاب‌تر هستند.



رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد: دشواری دوره دستیاری، مسئولیت حرفه‌ای، ریسک درمان و پیچیدگی خدمات تخصصی باید در نظام تعرفه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد تا میان ارزش واقعی خدمات و جبران اقتصادی آنها تناسب منطقی ایجاد شود.



وی خاطرنشان کرد: مسائل مطرح‌شده درباره وضعیت متخصصان زنان و زایمان، از جمله فرسودگی شغلی، شرایط سخت کار، کیفیت آموزش، تعرفه‌ها و آینده حرفه‌ای این رشته، موضوعاتی است که سازمان نظام پزشکی به طور جدی پیگیر آنهاست و باید با نگاه کارشناسی و آینده‌نگر برای آنها راه‌حل پیدا کرد.