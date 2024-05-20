  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۹:۴۸

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲

وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲

وزارت جهاد کشاورزی، عملکرد شاخص خود در بخش کشاورزی کشور، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲ را ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن افزایش یافت.

صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نیز با رشد ۲۲ درصدی از ۵.۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۶.۳۷ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۲ رسید.

در این مدت، توسعه کشت دانه‌های روغنی در شرایط دیم، با رشد ۶۰۰ درصدی از ۵ هزار هکتار به ۳۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید کودهای فسفات و پتاس با رشد ۵۱ درصدی از ۷۷ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسید که افزایش خرید کودهای فسفات و پتاس از محل تولیدات داخلی را رقم زد.

در این مدت، سرمایه‌گذاری در زیر بخش شیلات و آبزیان از ۲۲ هزار میلیارد ریال با رشد ۷۶۰ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

حدنگاری اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری نیز از ۸۹ میلیون هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۷ درصدی به ۱۴۰ میلیون هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

آبرسانی سیار به مناطق عشایری با رشد ۴۵ درصدی از حدود ۶ میلیون مترمکعب برای ۳۰ درصد از جمعیت عشایری در ابتدای دولت سیزدهم، به حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب برای ۷۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

ایجاد و استقرار هسته / واحدهای فناور و دانش‌بنیان بخش کشاورزی نیز از ۱۵۲ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰۸ درصدی به ۶۲۱ مورد در پایان سال ۱۴۰۲ توسعه یافت.

همچنین صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی از صفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۰۷ هزار مورد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

کد مطلب 6113907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      6 1
      پاسخ
      وضعیت چای دبش وانحصار در واردات کود سم و علوفه و دان مرغی و... باعث گرانی لبنیات و مواد غذایی و در نهایت کوچک شدن سفره مردم شده است
    • اثیر اخسیکتی IR ۱۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      2 0
      پاسخ
      از آنطرف هم یک احوالی از گندمکاران بپرسید ببینید اصلا از قیمت گندم و نحوه دریافت پول گندم طی همین مدتی که دولت افتخار میکنه بهش رصایت دارند؟ گندم را هر کیلو حد اقل ۵ هزار تومان کمتر از قیمت تمام شده اش برای کشاورز می‌خرن و پول آنرا هم ۷ ماه بعد تسویه میکنن. ورشکسته شدن گندمکاران این دو سال واقع
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۱
      1 0
      پاسخ
      بسمه تعالی باسلام جا دارد تسلیت عرض نموده حادثه سخت ناگوار ریس جمهور و اعضای هیأت دولت و همراه هان به ملت ایران مقام معظم رهبری برای حادثه جان باختگان مغفرت الهی آمرزش و به بازماندگان صبر جمیل از درگاه خداوند متعال مسلت داریم موضوع درخواست تعیین تکلیف وتبدیل وضعیت شغلی نیروهای طرحی جهاد کشاورزی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها