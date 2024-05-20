وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم از آغاز تا پایان سال ۱۴۰۲

به گزارش خبرگزاری مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، میزان خرید تضمینی محصولات کشاورزی با رشد ۱۲۹ درصدی از ۴ میلیون و ۵۴۰ هزار تن به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن افزایش یافت.

صادرات محصولات کشاورزی و غذایی نیز با رشد ۲۲ درصدی از ۵.۲۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۶.۳۷ میلیارد دلار در انتهای سال ۱۴۰۲ رسید.

در این مدت، توسعه کشت دانه‌های روغنی در شرایط دیم، با رشد ۶۰۰ درصدی از ۵ هزار هکتار به ۳۵ هزار هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.

همچنین از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان سال ۱۴۰۲، تولید کودهای فسفات و پتاس با رشد ۵۱ درصدی از ۷۷ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسید که افزایش خرید کودهای فسفات و پتاس از محل تولیدات داخلی را رقم زد.

در این مدت، سرمایه‌گذاری در زیر بخش شیلات و آبزیان از ۲۲ هزار میلیارد ریال با رشد ۷۶۰ درصدی به ۱۹۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافت.

حدنگاری اراضی منابع طبیعی و آبخیزداری نیز از ۸۹ میلیون هکتار در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۵۷ درصدی به ۱۴۰ میلیون هکتار در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

آبرسانی سیار به مناطق عشایری با رشد ۴۵ درصدی از حدود ۶ میلیون مترمکعب برای ۳۰ درصد از جمعیت عشایری در ابتدای دولت سیزدهم، به حدود ۸.۵ میلیون مترمکعب برای ۷۰ درصد از جمعیت عشایر ایران در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.

ایجاد و استقرار هسته / واحدهای فناور و دانش‌بنیان بخش کشاورزی نیز از ۱۵۲ مورد در ابتدای دولت سیزدهم با رشد ۳۰۸ درصدی به ۶۲۱ مورد در پایان سال ۱۴۰۲ توسعه یافت.

همچنین صدور مجوزهای کسب و کار الکترونیکی بخش کشاورزی از صفر در ابتدای دولت سیزدهم به ۳۰۷ هزار مورد در پایان سال ۱۴۰۲ رسید.