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۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۵۹

تاجیکستان شهادت آیت‌الله رئیسی را به مقام معظم رهبری تسلیت گفت

تاجیکستان شهادت آیت‌الله رئیسی را به مقام معظم رهبری تسلیت گفت

رئیس جمهور تاجیکستان در پیامی به مقام معظم رهبری، شهادت آیت‌الله رئیسی را به وی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان در پیامی به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای، مقام معظم رهبری، شهادت سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراه وی در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت جانسوز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه، ما و همه مردم تاجیکستان را بسیار اندوهگین کرد.

پیام مذکور اضافه کرد: ما با ادای احترام به شخصیت سید ابراهیم رئیسی به عنوان یک دولتمرد برجسته، سهم سازنده زنده‌یاد را در رشد و توسعه همه‌جانبه روابط دوستانه و همکاری‌ های سودمند بین تاجیکستان و ایران و حل مسائل منطقه‌ ای و بین‌ المللی بسیار رفیع ارزیابی می‌ کنیم. در ارتباط با این ضایعه بزرگ، مراتب همدردی و تسلیت خود را به جنابعالی، ملت دوست و برادر ایران، خانواده و بستگان آن مرحومان ابراز می‌دارم.

پیام صادره از سوی امامعلی رحمان می افزاید: از خداوند متعال برای شهدا، رحمت و مغفرت و برای مردم کشور دوست ایران، صبر جمیل مسألت دارم. در این لحظه‌ های غم‌ انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم.

کد مطلب 6114054

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