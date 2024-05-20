به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، امامعلی رحمان، رئیسجمهور تاجیکستان در پیامی به آیتالله سید علی خامنهای، مقام معظم رهبری، شهادت سید ابراهیم رئیسی و هیأت همراه وی در سانحه سقوط بالگرد را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری رسمی تاجیکستان «خاور»، در متن این پیام آمده است: خبر درگذشت جانسوز سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیات همراه، ما و همه مردم تاجیکستان را بسیار اندوهگین کرد.
پیام مذکور اضافه کرد: ما با ادای احترام به شخصیت سید ابراهیم رئیسی به عنوان یک دولتمرد برجسته، سهم سازنده زندهیاد را در رشد و توسعه همهجانبه روابط دوستانه و همکاری های سودمند بین تاجیکستان و ایران و حل مسائل منطقه ای و بین المللی بسیار رفیع ارزیابی می کنیم. در ارتباط با این ضایعه بزرگ، مراتب همدردی و تسلیت خود را به جنابعالی، ملت دوست و برادر ایران، خانواده و بستگان آن مرحومان ابراز میدارم.
پیام صادره از سوی امامعلی رحمان می افزاید: از خداوند متعال برای شهدا، رحمت و مغفرت و برای مردم کشور دوست ایران، صبر جمیل مسألت دارم. در این لحظه های غم انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم.
نظر شما