به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی، ضمن ابراز تأثر شدید جامعه بیمه‌گران از فقدان رئیس جمهور انقلابی و محبوب، با تاکید بر مسؤولیت اجتماعی این صنعت در کنار آحاد مردم کشورمان در مراسم وداع با این شهدای عزیز، بیمه حوادث گروهی صادر شده در این زمینه را اعلام و آمادگی کامل صنعت بیمه برای حرکت در مسیر آرمان‌های والای شهید سید ابراهیم رئیسی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی و مسئولیت‌های اجتماعی را مورد تاکید قرار داد.

شایان ذکر است صنعت بیمه در سال‌های اخیر پوشش‌های بیمه‌ای متناسبی را برای مناسبت‌های عظیمی نظیر راهپیمایی اربعین، ۲۲ بهمن و …ارائه کرده است.

فردا شعب کشیک شرکت‌های بیمه فعال هستند

همچنین با توجه به تصمیم هیأت دولت مبنی بر تعطیلی سراسری روز چهارشنبه (دوم خردادماه ۱۴۰۳) شعب کشیک شرکت‌های بیمه برای ارائه خدمت به مشتریان فعال هستند.

در این رابطه، محمود حق وردیلو - معاون نظارت بیمه مرکزی - طی نامه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد تا به منظور ارائه خدمت رسانی مناسب به هموطنان و سهولت دسترسی آنان به خدمات بیمه‌ای شعب کشیک خود را برای روز چهارشنبه (دوم خرداد) اعلام کنند.