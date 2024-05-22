آمریکا و انگلیس ۶ بار فرودگاه «الحدیده» یمن را بمباران کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع رسانه‌ای یمنی از حملات جدید جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن خبر دادند.

خبرنگار المسیره در الحدیده گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در ۶ نوبت فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن را بمباران کرده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این حملات، خسارات مالی و شهدا و زخمی‌های احتمالی آن مخابره نشده است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.