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۲ خرداد ۱۴۰۳، ۱۶:۴۸

آمریکا و انگلیس ۶ بار فرودگاه «الحدیده» یمن را بمباران کردند

آمریکا و انگلیس ۶ بار فرودگاه «الحدیده» یمن را بمباران کردند

جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی ۶ بار فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، منابع رسانه‌ای یمنی از حملات جدید جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی به فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن خبر دادند.

خبرنگار المسیره در الحدیده گزارش داد که جنگنده‌های ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در ۶ نوبت فرودگاه بین‌المللی «الحدیده» یمن را بمباران کرده‌اند.

هنوز جزئیات بیشتری از این حملات، خسارات مالی و شهدا و زخمی‌های احتمالی آن مخابره نشده است.

گفتنی است یمن اعلام کرده که در راستای حمایت از مردم و مقاومت فلسطین اجازه نخواهد داد کشتی‌های صهیونیست یا کشتی‌هایی که مقصد آن‌ها بندرهای اراضی اشغالی است از دریای عرب و دریای سرخ عبور کنند. ارتش یمن عملیات‌های موفقیت‌آمیزی را در این چارچوب به انجام رسانده و آسیب‌های اقتصادی فراوانی را به بندرهای جنوبی اراضی اشغالی وارد آورده است. اما در مقابل، ائتلاف آمریکایی- انگلیسی در حمایت آشکار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه، به بهانه حمایت از دریانوردی در دریای سرخ چندین بار اراضی یمن را مورد هجوم قرار داده است.

کد مطلب 6116007

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    نظرات

    • م محمد IR ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      1 3
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      ای‌کاش هلیکوپتر بهتر و مجهزتری در اختیار رییس‌جمهور می گذاشتند تا این اتفاق پیش نمی آمد. کلی کار و برنامه نیمه تمام ماند و آیا واقعا کسی خواهد آمد که مثل ایشان کار بکند
    • هوشنگ IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      0 2
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      آمریکا و انگلیس خجالت بکشند قلدری تا کی ادامه داشته باشد امیدوارم که بساط ظلم از کره خاکی جمع بشود
    • ۲۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      0 2
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      سازمان ملل یاصلیب سرخ دیوان لاهه آمریکا و انگلیس ازان طرف دنیا می آیند یمن بمب باران می کنندای دنیا توبدان اگر روزی در خاورمیانه آمریکای یاانگلیسی جرعت دارند بیایند توف غیرت آمریکا وانگلیس
    • محمد امین سید رضی از قزوین ۲۱:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۲
      0 2
      پاسخ
      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد والسلام نامه تمام

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